Landahl klev av utgivarstolen – hade lajkat SD-kritiska artiklar

SVTs programchef Eva Landahl lämnade i lördags över utgivarskapet för SVTs resterande valbevakning, efter ett omstritt avståndstagande från Jimmie Åkessons debattuttalande och avslöjandet att hon gillat SD-kritiska artiklar på Twitter.

Efter fredagens partiledardebatt gick SVT ut och tog avstånd från Åkessons uttalande om att invandrare ”inte passar in i Sverige”, eftersom den strider mot demokratiparagrafen i radio- och TV-lagen.

Sverigedemokraterna reagerade starkt på avståndstagandet. I ett pressmeddelande skriver partiet att SVTs utgivare ”genom att stympa citatet och ta det ur sin kontext” förvanskat betydelsen av vad Jimmie Åkesson sade i debatten. Åkesson ställde i protest in all medverkan i SVT under lördagen och söndagen.

På lördagen avslöjade samtidigt Expressen att utgivaren för SVTs valbevakning Eva Landahl vid två tillfällen, 2014 och 2017, gillat två SD-kritiska inlägg på Twitter.

I en kommentar på SVT förklarar Eva Landahl att hon vet att hon läst artiklarna men ”inte förrän i dag varit medveten om att jag också kommit åt att gilla dem. Det är förklaringen men jag förstår att den inte kommer anses tillfredställande”, och att hon lämnar över utgivarskapet under valdagen för att frågan inte ska stå i vägen för de sakfrågor som är viktiga för tittarna.

Landahl skriver också att SVT borde ha bemött Åkessons uttalande under debatten på ett annat sätt, exempelvis genom direkta frågor. Hon välkomnar att händelsen väckt en diskussion om demokratiparagrafen.

SVT blev för ett år sedan fällt i Granskningsnämnden för att inte tillräckligt ha bemött en situation i Aktuellt där SDs gruppledare i riksdagen anklagade den tidigare regeringen för att ha släppt in ”tiotusentals potentiella sexualförbrytare och terrorister”.