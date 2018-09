ETCs läsare har gett 3,7 miljoner

Den sista augusti förföll Presstödsnämndens krav på ETC att återbetala 8,4 miljoner kronor i presstöd. ETCs grundare Johan Ehrenberg vill få en avbetalningsplan och i september fattar nämnden beslut.

En granskning i vintras visade att Dagens ETC samt ETCs numera nedlagda lokaltidningar i Umeå och Jönköping redovisat för höga abonnemangssiffror till nämnden och därför fick för högt presstöd 2016 och 2017. De två lokaltidningarna skulle inte ha varit berättigade till något presstöd alls under perioderna, enligt nämnden, som i juni krävde att ETC ska återbetala 8,4 kronor senast 31 augusti. Skulden för Dagens ETC är 3,9 miljoner kronor. ETCs grundare Johan Ehrenberg anser att beslutet, som inte går att överklaga, är felaktigt.

ETC har betalat in 300 000 kronor och bett om att få en avbetalningsplan. På Presstödsnämndens nästa möte den 19 september väntas beslut fattas om återkravet.

– När presstödsnämnden kräver omgående betalning utan att förhandla om en avbetalning då skapar man panik hos alla våra underleverantörer, från hyresvärden till tryckeriet. Därför blir nämndens beslut otroligt avgörande för hur vi ska gå vidare, säger Johan Ehrenberg till Journalisten.

Om de skulle vägra en avbetalningsplan, vad gör ni då?

– Då löser jag det då. Ingenting kommer att få oss att sluta att göra Dagens ETC. Det går väldigt bra för tidningen nu; upplagorna ökar.

För att kunna återbetala presstödspengarna har ETC bett läsare att skänka pengar, och enligt Johan Ehrenberg har man hittills samlat in hela 3,7 miljoner kronor i rena gåvor.

– Vi får ju ett otroligt stöd från läsarna. Jag tror inte att någon tidning har fått ett sådant stöd som vi har fått.

Du gav själv också?

– Ja, jag tog i princip min tjänstepension och skickade in, det var 300 000 kronor. Det gjorde jag också för att visa att det är allvar.