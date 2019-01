FOTO: Tomas Ohlsson

Efter bildmixer-haveriet hos SVT: ”Ska inte kunna hända igen”

Under tisdagen drabbades Sveriges Television av två stora programavbrott på samma dag som båda orsakades av en bildmixer. Bolagets tekniske direktör Adde Granberg vill inte skylla på programbolagets allt mer automatiserade sändningar, och lovar att det inte ska kunna hända igen.

Som många säkert läst om eller upplevde framför tv:n så havererade SVTs sändningar av tisdagens Morgonstudion och Aktuellt. Under Morgonstudion var det en sladd som låg över en knapp och tryckte ned, vilket orsakade problem med bildmixern som ledde till programavbrott, och tvingade SVT att byta studio. Vid Aktuellt-sändningen var det ett fysiskt fel på en bildmixer som uppdaterats vilket gjorde att programmet kom ut sent. Bildmixern är en slags dator som väljer vilka bilder som ska visas i sändningen. Samma bildmixer hade använts under Rapport tidigare på kvällen och då fungerat utan problem.

Adde Granberg försäkrar att pulsen nu är under kontroll när Journalisten når honom under onsdagen.

– Pulsen är förtvivlad men under kontroll, det här är ju saker som inte får ske. Däremot känner jag mig trygg i att samma problem inte kommer att upprepas i dag, säger han.

Vad grundar du det på?

– Det var två olika typer av problem som lokaliserades under gårdagskvällen och båda de problemen är under kontroll, så det ska inte kunna upprepas.

En sladd som låg över en knapp och tryckte ned orsakade problemet med bildmixern under Morgonstudion. Sitter det ingen människa i kontrollrummet som kan rätta till ett sådant fel?

– Jo det gör det. Det som hände var att man har en så kallad akutpanel som ska vara undanstoppad, så att man inte ska kunna komma åt den knappen, men där hade man lagt en sladd. Det sitter en person i rummet men den tittade inte just där utan började i stället felsöka styrsystemet. Det blir lätt så att först börjar man titta eftrer stora problem och missar det lilla. Man ringer också jouren så det kommer tekniker till platsen på en gång som ska försöka förstå vad som har gått fel. Då började man felsöka i ett betydligt mer komplext system än som visade sig vara felet. På morgonen tog man beslutet att byta studio vilket tog tid. Under Aktuellt på kvällen var det lättare att felsöka, eftersom det då var ett fysiskt fel på bildmixern efter en uppdatering. Men det är viktigt att säga att det inte handlade om ett sändningsavbrott utan ett programavbrott. Det är två olika saker. Hade det varit ett akut nyhetsläge hade vi kommit ut med programledare och det som hade behövts för att kunna sända vidare.

Hur mycket handlar det här om att robotar styr sändningarna allt mer?

– Vi har olika variationer av automation under sändningarna men det sitter alltid personer med, det måste man alltid ha när det är nyhetsläge. Man kan aldrig veta vilken teknik som ska gå sönder eller vilka nyheter som kommer in. Vi är långt från robotautomatiserade sändningar.

Om jag har förstått det rätt ska ert säkerhetssystem kunna slås på som backup, men det ville ni inte göra?

– Det stämmer, vi har helt olika rutiner beroende på vad som har skett. I Aktuellt-fallet finns det mycket riktigt ett backup-system i kontrollrummet som man kan gå över till, men det gjorde man inte. Hade man vetat att det skulle ta 14 minuter att starta om bildmxiern, som är en väldigt komplicerad typ av dator, hade vi kanske inte agerat som vi gjorde. Men där och då klockan 20.58 på kvällen kändes det som rätt beslut. Man ska komma ihåg att det blir en väldigt ansträngd miljö både kommunikationsmässigt och beslutsmässigt när något sådant händer i en kritisk tidpunkt.

Har du suttit i krismöten i dag?

– Informationsmöten. Vi har alltid en uppföljning av incidenter, större som mindre, det här kommer resultera i att vi ser över rutiner.