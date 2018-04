Journalistens granskning av URs omorganisation kan vinna pris ikväll.

De kan vinna pris ikväll

Ett 20-tal journalister tävlar i åtta kategorier när årets bästa fackförbundsjournalistik koras ikväll. Journalisten är nominerad till Bästa avslöjande.

Fackförbundspressens dag går av stapeln i eftermiddag. Över 200 journalister från fackförbundspressen deltar under eftermiddagens seminarier och debatt. Namnkunniga föreläsare som Times Susanna Schrobsdorff (redaktör för Times "person of the year", som i år gick till de som bröt tystnaden under Metoo) och Guldspadevinnaren Mathias Ståhle finns på plats.

Ikväll delas Fackförbundspressens journalistpriser ut i åtta kategorier. I kategorin Bästa avslöjande tävlar Journalistens reporter Johannes Nesser mot Arbetes Mårten Martos Nilsson och Kommunalarbetarens Mira Hjort. Alla nominerade hittar du här.