Danmarks Radio ska spara 20 procent

Den danska regeringen vill krympa medlen till public service-företaget Danmarks Radio med 20 procent över en femårsperiod. Samtidigt ska licensavgiften skrotas.

I stället föreslår Danmarks regering och stödpartiet Dansk Folkeparti att DR ska finansieras via skattesedeln. Det framkom under en pressträff i dag. Förändringarna ska börja fasas in från 2019.

Enligt SR Kulturnytt säger Danmarks kulturminister Mette Bock (Liberal Alliance) att regeringen vill skapa ett smalare och mer fokuserat Danmarks Radio.

Det danska journalistförbundets ordförande Lars Werge riktar skarp kritik mot förslaget att spara bort en femtedel av DR. ”Det är ren avvecklingspolitik”, säger han enligt Journalisten.dk.