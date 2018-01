"Årets scoop var IT-skandalen"

FOTO: Tor Johnsson MEDIEÅRET 2017 IT-skandalen var Årets scoop, tycker frilansjournalisten Joakim Medin.

Årets scoop: IT-skandalen om att Transportstyrelsen läckt känslig information till utlandet. Misstroendeförklaring och två sparkade ministrar är rejäla konsekvenser.

Årets journalist: Kim Wall. Rapporterade från hela världen i stora medier. Gjorde ändå inte någon stor sak av sig själv. Betalade det högsta priset sedan Nils Horner, för sitt jobb.

Årets flopp: Klickjakten och vinstintresset bakom jätterapporteringen om kriget mot IS. Det påtagligt minskade intresset för Mellanöstern, så snart IS slagits ner.

Årets flipp: Det unika samarbetet som inleddes i juni mellan de stora mediehusen, om att stärka säkerheten för svenska journalister i högriskområden. Hoppas bara det inte leder till att fler områden undviks.

Årets drev: Den ungerska regeringens upprepade kampanjer i lojala och statsägda medier, där demokratifilantropen George Soros pekas ut som fiende till staten.

Årets mediehändelse: #metoo. En uppgörelse som lär diskuteras under lång tid framöver. Medierna har spelat en avgörande roll bakom fenomenets expansion, även då vår egen bransch skakats i grunden.

Årets citat: ”The FAKE NEWS media […] is not my enemy, it is the enemy of the American People!” Donald Trumps populistiska Twitterattacker har inspirerat auktoritära ledare som själva vill underminera granskande medier.