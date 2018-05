FOTO: Mattias Ahlm/SR

Amerikanskt toppstipendium till Laurin

Uppdrag granskning-redaktören Fredrik Laurin har i hård internationell konkurrens fått ett av årets Knight-Wallace-stipendier.

Fredrik Laurin är en av 18 journalister som kommer att få tillbringa ett år (läsåret 2018-2019) på University of Michigan i Ann Arbor på ett Knight-Wallace Fellowship.

Stipendiet är tillsammans med tre andra ett av journalistvärldens största, tillsammans med Nieman- och Shorensteinstipendierna på Harvarduniversitetet och John S. Knight på Stanforduniversitetet, och riktar sig till journalister mitt i karriären.

– Jag har sökt allihop fem gånger under sju år och ansökan brukar ta mig två veckors kvällsarbete varje höst, man måste vara ambitiös i den fasen annars åker man ut i första sållningen, berättar Fredrik Laurin i ett mejl.

Övriga Knght-Wallace-stipendiater 2018-19 är:

Aaron Nelsen, San Antonio Express-News (Mission, Texas)

AJ Vicens, Mother Jones (Washington, DC)

Anders Kelto, GameBreaker with Keith Olbermann (Ann Arbor, Michigan)

Arnessa Garrett, The Dallas Morning News (Dallas, Texas)

Ben Penn, Bloomberg Law (Washington, DC)

Catherine Mackie, BBC Midlands (Birmingham, England)

Daigo Oliva, Folha de São Paulo (São Paulo, Brasilien)

Itai Anghel, UVDA, TV Channel 2 (Tel Aviv, Israel)

Jawad Sukhanyar, The New York Times (Kabul, Afganistan)

Luis Trelles, Radio Ambulante (San Juan, Puerto Rico)

Michelle Jolan Bloom, Politico (Washington, DC)

Neda Ulaby, NPR (Los Angeles, Kalifornien)

Rachel Rohr, The GroundTruth Project (Boston, Massachusetts)

Seema Mehta, Los Angeles Times (Los Angeles, Kalifornien)

Seungjin Choi, Maeil Business Newspaper (Seoul, Sydkorea)

Sharilyn Hufford, The New York Times (New York)

Stephen Ssenkaaba, The New Vision (Kampala, Uganda)