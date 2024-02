FOTO: Tor Johnsson

Veckans gräv 4: DA:s ägargranskning, romans- och bilbedrägerier och den mystiska lyxvillan på Lidingö

Journalistenpodden

I avsnitt fyra av podden Veckans gräv pratar vi med Rasmus Lygner om Dagens Arbetes granskning av sin egen ägare och med Per Kudo om hur Ekot spårade svenska skrotbilar till Nigeria. Dessutom har vi träffat Lars Berge som berättar om intervjun med den skygge affärsmannen Johan Lundberg.

Veckans gräv

Dagens Arbete – Granskning av ägarens förbundsjurist

Industriarbetarnas fackförbundstidning Dagens Arbete har granskat chefsjuristen hos en av DAs ägare, fackförbundet IF Metall. Reportrarna Rasmus Lygner och Mikael Färnbo kunde avslöja att IF Metalls förbundsjurist haft en rad sidouppdrag som kan strida mot IF Metalls interna riktlinjer. De visar också att han varit ledig med lön från IF Metall för att utbilda sig till jurist – utan att ta några högskolepoäng.

Ekot – Skrtobilar och romansbedrägerier

Per Kudo och Gustav Elfving på Ekot tittade närmare på romansbedrägerier, det som ibland kallas ”sol-och-vår”. Och kom en omfattande handel med skrotade bilar på spåren. Bilar köps upp billigt i Sverige, ägarna tror att de ska skrotas, men i stället säljs de mycket dyrt i Nigeria, där de bidrar till den höga trafikdödligheten.

SvD:s podd Blenda – Lyxvillans hemlighet

Och många journalister studsade nog till när Svenska Dagbladets podd Blenda lanserade Lyxvillans hemlighet, en dokumentärpodd i fyra avsnitt. Reportern Lars Berge lyckas nämligen få en intervju med den medieskygga svenska affärsmannen Johan Lundberg, som 2019 förtalsstämde Dagens Nyheter efter en granskning DN gjort. Lars Berge berättar hur han och producenten Adam Svanell gjorde för att få Lundberg att ställa upp på intervju – och vilka svar de egentligen fick.

