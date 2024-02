”Att svara på journalisters kritiska frågor – en del av uppdraget som politiker, Pourmokhtari”

DEBATT Attityden mot medier och journalister har skiftat sedan regeringsskiftet. Att miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari nu i femton månader tackat nej till intervjuer med Aktuell Hållbarhet och Altinget begränsar möjligheterna till granskning, något som är helt avgörande i ett demokratiskt system. Därmed sviker Pourmokhtari uppdraget som politiker, skriver Pär Holmgren (MP), Europaparlamentariker och tidigare SVT-meteorolog.

Det har nu gått mer än ett år sedan Tidöregeringen tillträdde hösten 2022. Visst har det hänt även tidigare att politiker och i synnerhet ministrar tackat nej till ett intervjutillfälle eller duckat en fråga, men sedan Kristerssons regering tog steget in på Rosenbad så har attityden mot journalister och oberoende medier förändrats. Helt enligt Sverigedemokraternas plan, som tidigt berättade för journalisterna att det var nya tider, och dags för ”journalistrugby”.

Detta är i synnerhet tydligt när det kommer till Sveriges klimat- och miljöminister, Romina Pourmokhtari. 15 månader in i rollen som minister så har Romina fortfarande inte tackat ja till en enda intervju med tidningar som Aktuell Hållbarhet, Altinget och ETC. Enligt ett gräv av Aftonbladets ledarsida i förra veckan så har Pourmokhtari öppet erkänt i konversationer att hon duckar de här tidningarna – men hävdar att tidningarna är ”rödgröna”. Det kan visserligen påstås om ETC, men knappast om Bonnierägda Aktuell Hållbarhet, en tidning som inte minst riktar sig mot hållbarhetschefer i näringslivet, eller för den delen danskägda och politiskt oberoende Altinget.

Under veckan tog Romina Pourmokhtaris negligerande av medierna och nej tack-autosvar till intervjuförfrågningar en ny vändning, när SVTs Anders Holmberg gick ut på X (tidigare Twitter) och vädjade till ministern att ställa upp i 30 minuter. Vårt största intervjuprogram i Sveriges största tv-kanal har alltså upprepade gånger försökt bjuda in ministern, men alltid fått nej.

Jag förstår om det inte passat en viss vecka, eller att ministern ville vänta några månader tills hon blivit varm i kläderna med att ta den typen av intervjuer. Länge skyllde hon på att hon avvaktade regeringens klimathandlingsplan innan hon skulle ställa upp för media. Men nu har hon varit minister i drygt femton månader – eller 67 veckor eller 471 dagar – och sedan december så har regeringen också publicerat sin ”klimathandlingsplan”. Klimatministerns bortförklaringar saknar nu helt trovärdighet.

Jag har både arbetat 20 år på SVT och varit politiker i snart fem år. Jag har sett redaktioner som jobbar med ansvarsutkrävande från insidan, samtidigt som jag har erfarenhet av att svara på journalisters kritiska frågor. För mig är den här utvecklingen både häpnadsväckande och oroande.

Att svara på kritiska frågor handlar inte bara om att kommunicera till allmänheten kring vad man håller på med som folkvald och förtroendevald, utan även om att vara transparent med sina bevekelsegrunder och motiv till de förslag man lagt fram eller varför man röstat som man röstat. Därutöver är det ett statsråds förbannade skyldighet att stå till svars för beslut som leder till ökade utsläpp i klimatkrisens tolfte timme.

Den omfattande kritiken mot hur Tidöregeringen, och i synnerhet klimatministern, hanterar medierna är både relevant och väl motiverad.

Pär Holmgren

europaparlamentariker (MP) och tidigare SVT-medarbetare