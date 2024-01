Mian Lodalen

FOTO: Elisabeth Ohlson

I motiveringen står bland annat: ”Mian Lodalens arbete för jämlikhet kopplar starkt an till det globala hållbarhetsmålet för minskad ojämlikhet och stämmer väl in i Jönköpings universitets förebyggande arbete för att motverka diskriminering och främja lika villkor. Hennes arbete är viktigt och knyter an och inspirerar Hälsohögskolans arbete för att bidra till en jämlik hälsa i både utbildning och forskning.”