Sparåtgärd på Ekot: Inför semesterperioder trots fackets protester

FOTO: Tor Johnsson I Radiohuset är det en spänd väntan på att sparpaketet ska presenteras. Men redan i dag fick Ekot-personalen veta att de under sommaren får välja mellan två semesterperioder – en åtgärd som ska spara 1,5-2 miljoner kronor. Journalistförbundets sektion på SR riktar skarp kritik mot beslutet.

Under morgonen informerades personalen på Ekot om nya regler för sommarsemestern. Från att de anställda fritt kunnat önska vilka datum de ska vara lediga under sommarmånaderna, kommer nu två semesterperioder att införas. Antingen är man ledig innan 22 juli, eller efter.



– Vi, tillsammans med Unionen, protesterade och avrådde starkt mot att införa semesterperioder, men arbetsgivaren väljer att genomföra det ändå, säger Håkan Widman, sektionsordförande för Journalistförbundet på Ekot.



– Sommaren är den sista bastionen där vi haft möjlighet att bestämma hur vi ska vara lediga, och kunna planera det med våra familjer. Folk riskerar att hamna i en situation där de ska jobba när förskolan är stängd eller att familjen får ha semester på olika tider. Det här stressar upp folk väldigt mycket.



Åtgärden är inte direkt kopplad till den omorganisation som genomförs på hela Sveriges Radio. Men den uppskattas spara 1,5-2 miljoner kronor, vilket kan göra att andra sparåtgärder inte behövs. Besparingen ligger i att det ska bli lättare att planera sommarbemanningen. Ekot har också ett krav om att 50 procent av de som arbetar ska vara fastanställda, något man inte klarat av tidigare somrar. Åtgärden ska till att börja med gälla under årets och nästa års sommar.



– Förra året blev planeringen så pass svår att de tog in fler vikarier än vad som behövdes, vilket blev en kostnad. Nu hoppas man kunna spara in de pengarna. Vi kan inte bedöma om det stämmer. Det får stå för arbetsgivaren, säger Håkan Widman.

Ekotchefen Klas Wolf-Watz motiverar förändringen med att de behöver säkra upp sommarbemaningen.

– Vi behöver säkra att vi har många ordinarie medarbetare på plats även sommartid så att vi kan uppfylla vårt uppdrag. Det minskar också vikariekostnaderna, skriver han i ett sms.

Facket menar att det här slår mot möjligheten för anställda att få ihop semester med familjen, vad tänker du om det?

– Vi kommer så klart se till att medarbetarna får den vila och återhämtning de har rätt till och behöver. Alla kommer att kunna vara semesterlediga under fyra veckor sammanhängande under perioden juni till augusti, även längre än så om det fungerar för verksamheten. Man behöver dock välja om man vill vara ledig under den första eller andra perioden.

På onsdag ska personalen på hela Sveriges Radio informeras om läget med sparpaketet. En ny organisationsplan ska då presenteras, vilket Journalisten tidigare rapporterat.

Johanna Lindblad Ahl, klubbordförande för Sveriges Radio, har varit med och förhandlat. Hon vill inte kommentera innehållet i sparpaketet innan det har presenterats för personalen. Men hon vittnar om att stämningen bland de anställda är otålig.



– Alla har gått och väntat, det är fyra månader sedan här beskedet kom att det ska sparas mycket pengar och att vi ska bli färre. Det är en lång tid att vänta, så jag tror att det flesta vill veta nu, säger hon.