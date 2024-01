De får Publicistklubbens Hiertastipendier

Annika Digréus, miljöreporter på Sveriges Radio, får Publicistklubbens Hiertapris på 100 000 kronor.

I motiveringen står det: ”Annika Digréus har under många år bevakat miljö och klimat. I sitt arbete har hon på ett gediget sätt ökat vår kunskap om komplexa framtidsfrågor. Nu vill hon undersöka hur nytta ställs mot risk när EU fattar beslut om de kemikalier som finns i vår vardag. För detta tilldelas hon årets Hierta-pris på 100 000 kronor.”



Totalt delar Hiertanämnden ut drygt 2 miljoner kronor i stipendier till 72 journalister.

Övriga stipendiater 2024:

Språk

Maria Küchen, får 20 000 kronor för att studera finska i Helsingfors, Finland.

Nora Adin Fares, får 45 000 kronor för att studera arabiska i Amman, Jordanien.

Anna Beermann, får 17 800 kronor för att studera avancerad svenska.

Fredrik Fahlman, får 45 000 kronor för att studera ryska i Kazakstan.

Sara Hadfy Högström, får 23 800 kronor för en intensivkurs i spanska i Barcelona, Spanien.

Rebecka Haimi, får 28 300 kronor för en Intensivkurs i ryska i Almaty, Kazakstan.

Anna Rytterbrant, får 31 000 kronor för att studera arabiska i Alexandria, Egypten.

Love Lyssarides, får 37 500 kronor för att studera spanska i Buenos Aires, Argentina.

Viktor Löfgren, får 25 500 kronor för att gå en intensivkurs i ryska i Riga, Lettland.

Kurser och konferenser

Ellen Ahinko Anderson, får 9 000 kronor för en intensivkurs i foto och

bildhantering.

Helen Ahlbom, får 15 000 kronor för att delta i online-kursen ”Diving Deep”.

Jenny Damberg,13 500 kronor för att delta i SIEF 24th International Ethnological Food Research Conference i Budapest, Ungern.

Anna-Karin Drugge, får 23 900 för att besöka Atlanta photojournalism seminar i Atlanta USA.

Sara Hammarkrantz, får 24 300 kronor för att delta i en skrivkurs för Monika Fagerholm.

Louise Jacobson, får 20 000 kronor för att delta i festivalen The Podcast show i London, Storbritannien.

Vilma Ljunggren, får 6 900 kronor för att delta i Gräv 2024 i Gävle.

Rasmus Malm, får 11 900 kronor för att delta i konferensen Forum Jämställdhet i Karlstad.

Johan Malmberg, får 12 000 kronor för att besöka fotomässan Paris Photo 2024.

David Mehr, får 20 500 kronor för att delta i delta i The Power of Narrative Conference i Boston, USA.

Fredrik Nejman, får 18 500 kronor för att delta i konferensen Play the Games i Trondheim, Norge.

Jenny Nordberg, får 60 000 kronor för att delta i en workshop hos

journalistnätverket Bellingcat, New York.

Jan Olby, får 27 000 kronor för att delta i en workshop i våtplåts-fotografi.

Charlie Olofsson, får 15 000 kronor för att delta i 12th EFRJ Conference - Tallinn 2024, i Estland.

Jonas Olsson, får 44 400 kronor för att delta i datajournalistkonferensen NICAR i Baltimore, USA.

Martin Olsson, får 33 000 kronor för att delta i Outlier Conference i Chicago, USA.

Thomas Olsson, får 18 000 kronor för att delta i teater- och dansfestivalen Le Festival i Avignon, Frankrike.

Lina Puranen, år 25 000 kronor för att besöka dokumentärfilmsfestivalen Zinebi i Bilbao i Baskien.

Maria Sundén Jelmini, får 29 900 kronor för att delta i konferensen Future ready brains i New York, USA.

Peter Tillhammar, får 12 000 kronor för att delta i konferensen International Journalism Festival i Perugia, Italien.

Jessica Ziegerer, får 15 700 kronor för att delta i konferensen International Journalism Festival i Perugia, Italien.

Mats Amnell, får 7 500 kronor för att besöka Järvaveckan 2024.

Carl-Johan Kullving, får 34 800 kronor för att delta i Society for Advancing Business Editing and Writings konferens i Chicago, USA.

Julia Nilsson, får 22 000 kronor för att delta i konferensen International Journalism Festival i Perugia, Italien.

Kultur

Kerstin Gezelius, får 40 000 kronor för att göra studiebesök på filmredaktioner i Los Angeles, USA.

Milou Allerholm, får 15 600 kronor för att besöka Venedigs internationella konstbiennal 2024.

Malin Bring, får 35 300 kronor för att besöka konstmuseet i Nukus, Uzbekistan.

Yasmine El Rafie, får 34 000 kronor för ett Studiebesök på Rapa Nui (Påskön) under den årliga kulturfestivalen Tapati.

Pierre Eriksson, får 24 500 kronor för att studera den Armeniska Apostoliska kyrkan.

Lydia Farran Lee, får 13 000 kronor för att besöka TV-seriefestivalen Cannes serie i Frankrike.

Nils Forsberg, får 8 000 kronor för att besöka Venedigs internationella konstbiennal 2024.

Hannah Järvinen Ohlén, får 30 000 kronor för att göra studiebesök på The New Yorker, New York, USA.

Regine Nordström, får 13 800 kronor för att studera textilkonsten i norra Sverige.

Marie Nyreröd, får 22 300 kronor för att besöka Venedigs internationella

konstbiennal 2024.

Nils-Henrik Sikku, får 45 000 kronor för en studieresa till Aotearoa, Nya Zeeland.

Ulla Sundin Beck, får 23 000 kronor för att besöka Venedigs internationella konstbiennal 2024.

Loretta Villalobos, får 28 500 kronor för att besöka Edinburgh International Festival Edinburgh Fringe 2024.

Birgitta Wallin, får 27 500 kronor för att besöka World Voices Festival 2024 i New York, USA.

Thella Jonsson, får 17 000 kronor för att besöka besöka radiokanalen BBC 6 Music samt musikradiostationen NTS Live i London, Storbritannien.

Jens Olof Lasthein, får 11 900 kronor för att besöka fotofestivalen i Arles, Frankrike.

Marie Wennersten, får 39 500 kronor till studieresa för att undersöka japansk datorspelsmusik.

Övriga stipendier

Magnus Alselind, får 29 5000 för att besöka Semafor i New York, USA.

Peter Bagge, får 25 000 för ett studiebesök på The New Yorkers faktaavdelning, New York, USA.

Erika Bjerström, får 24 500 kronor för en studie om den gröna omställningen i auktoritära länder försvagar demokratin.

Cecilia Bodström och Eva Landahl Kihlman får tillsammans 55 800 kronor för att i Danmark fördjupa sina kunskaper om konstruktiv journalistik.

Lasse Edfast, får 39 100 kronor för att studera den amerikanska klimatrörelsens radikala historia och nutid.

Anders Frick, får 35 000 kronor för en undersökning av kinesisk mediepropaganda.

Niklas Gyberg Ivarsson, får 32 000 kronor för att undersöka HVB-hemsverksamhet.

Maria Hagström och Martina Holmberg, får tillsammans 29 000 kronor för att studera behandlingsmetoder riktade till män som utövar våld.

Marianne Hühne von Seth, får 17 000 kronor för att undersöka hur dagens pressetiska system fungerar i Storbritannien jämfört med i Sverige.

August Håkansson, får 23 000 kronor för att undersöka effekterna av en sexköpslag av svensk modell i Frankrike.

Ola Isaksson, får 27 000 kronor för att utforska AI:s roll inom journalistik och kreativitet.

Firas Jonblat, får 27 000 kronor för att studera podcast-produktioner i arabvärlden.

Jesper Lindau, får 42 500 kronor för att studera deportationer av människor från och inom Europa.

Jonas Lindblad, får 20 000 kronor för att undersöka spåren av den svenska FN-insatsen på Cypern.

Gert Lundstedt, får 20 000 kronor för att studera integration i Mechelen, Belgien.

Anders Malmsten, får 16 000 kronor för att undersöka vilken struktur dagspressen i Norge har utvecklat utvecklat för att överleva.

Stefan Nordberg, får 27 000 kronor för en studie av visentens återkomst i Europa.

Johan Schmidt, får 30 000 kronor för att studera oljeindustrins påverkan på Ecuadors ekonomi.

Tina Thunander, får 32 800 kronor för att undersöka demokratiutveckling i Saudiarabien.

Lovisa Waldeck, får 30 600 kronor för en studie av nya entreprenörer på Kuba.

Åke Wehrling, får 30 500 kronor för ett studiebesök hos CBS 60 Minutes i USA.

Leif Östman, 11 000 kronor för ett studiebesök på France24 Paris, Frankrike.