FOTO: Linnéuniversitetet

Han tar över Fojo: ”Spännande att vara del av Linnéuniversitetet”

Fojos nya verksamhetschef är på plats. Han är inte journalist i grunden, och ser stora fördelar med att institutet är en del av Linnéuniversitetet. ”Ju mer resurser och kunskap vi har, desto bättre är det,” säger Paul Rapacioli, som var medgrundare av The Local.

Journalistiken står inför många och stora utmaningar, enligt Paul Rapacioli, och radar upp exempel:

– Hur man får en nyhetsverksamhet att gå runt, hur man hanterar AIs påverkan på yrket, hur man rapporterar konstruktivt om klimatförändringar, hur man får unga människor att förstå vikten av journalistik och vilja vara en del av den, trenden med minskande lokala nyheter, hur man hanterar desinformation, vilket är kopplat till AI-frågan. Det är väldigt mycket och allt är brådskande frågor för branschen, men också brådskande frågor för det övriga samhället.

Paul Rapacioli har själv inte sin bakgrund inom journalistiken.

– Jag är inte journalist själv, även om jag har skrivit en del. Man ska inte tänka att man är journalist bara för att man har skrivit, så enkelt är det inte. Men jag har arbetat med många journalister, och om jag kan bidra och dela med mig av det jag har lärt mig så är det något jag vill göra.

För 20 år sedan kom han till Sverige från England. Han hade då jobbat mycket med digitala medier i England, med tidningar och rekrytering.

– När jag kom till Sverige var det inte så mycket nyheter på engelska. Jag började att skriva en sammanfattning, veckans nyheter på engelska, som jag skickade ut till tolv klasskamrater på kursen Svenska för invandrare.

Efter några månader träffade han James Savage (numera publisher på The Local och ordförande för Sveriges Tidskrifter, reds anm), och de tänkte tillsammans ”det finns ett behov här”.

– Lokala nyheter på engelska. Innan man kan språket är det det bästa sättet att komma in i samhället. Det var precis vad jag behövde innan jag kunde språket.

Det var starten för den engelskspråkiga nyhetssajten The Local.

– Det visade sig att det inte bara var jag som kände så och The Local växte ganska fort. Vi jobbade på The Local i 14 år innan James tog över själv. Under den tiden byggde vi en verksamhet i nio europeiska länder och hade ungefär fem miljoner läsare per månad.

2017 skrev han en bok om Sverigebilden, Good Sweden, Bad Sweden.

– Den handlar om hur mekanismerna för nyheter, digital kommunikation och desinformation kombineras för att förvränga världens bild av Sverige. Då var det ett nischat intresse, men det har blivit mycket större nu. Jag borde ha väntat faktiskt, och skrivit boken nu.

Han har sedan dess föreläst i ämnet samt arbetat som kommunikationskonsult. Han säger att jobbet som verksamhetschef känns som ett perfekt sätt att kombinera den erfarenhet han samlat på sig.

– Om jag tittar bakåt är det ganska många olika grenar i min karriär, men i den här rollen samlas allting. Jag tycker det är väldigt spännande att Fojo är en del av Linnéuniversitetet. Som en del av ett stort och modernt universitet har vi tillgång till en enorm pool av kunskap och idéer inom många olika discipliner. Det ser jag väldigt mycket fram emot att jobba med – andra discipliner inom universitetsverksamheten.

Hans företrädare Kersti Forsberg lämnade posten i höstas och uttryckte tveksamhet till att Linnéuniversitetets rektor beslutat att öka forskningsanknytningen och ytterligare integrera Fojo i universitetet, vilket Journalisten tidigare skrivit om. Men Paul Rapacioli ser inte det nya sättet att organisera Fojo som något problem.

– Organisationer förändras. Det är stora utmaningar vi har och jag tycker att ju mer resurser och kunskap vi har, desto bättre är det. Att vara en del av en kunskapsorganisation som Linnéuniversitetet känns för mig bara som en fördel.