FOTO: Janne Næss

Linnéa Kihlström: ”2024 ser vi de verkliga effekterna av det nya mediestödet”

Mediespaningar 2024 2024 ser vi de verkliga effekterna av det nya mediestödet, spår Linnéa Kihlström, chefredaktör på Dagens Media, som också spår en ljusning av det pressade ekonomiska läget i slutet av nästa år.

Vad händer medieåret 2024?

– Inledningsvis fortsätter vi att se nedskärningar, omorganisationer och kostnadsöversyner på flera håll givet det fortsatt pressade ekonomiska läget. Mot slutet av året märks dock en ljusning då nya organisationer börjar sätta sig, rekryterandet kommer i gång på sina håll och mediehusen börjar göra större innehållssatsningar igen. Nästa år ser vi också de verkliga effekterna av det nya mediestödet, det vill säga vilka titlar som försvinner helt alternativt görs om till följd av det nya systemet.

… och vad händer om du får önska?

– Att den ström av sparpaket vi har sett under 2023 upphör och att omvärldsläget ljusnar så att det blir en ekonomisk stabilitet som öppnar för redaktionella satsningar. Det sägs att ”nöden är uppfinningarnas moder”. Detta får vi flera konkreta exempel på under året i form av nya grepp, journalistiska satsningar och format. Att den publik som har vänt sig till medierna under de senaste årens intensiva nyhetsläge och uppvisat en betalningsvilja behåller den vanan och fortsätter att stötta fri och oberoende journalistik.