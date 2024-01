FOTO: pressbild

”Karin Bojs är Årets journalist”

Medieåret 2023

Jan Axelsson, vetenskapsjournalist, Red Carpet Media, tycker att Karin Bojs är Årets journalist.



Årets scoop: SVT Dokument inifrån, Skamlös.

Årets flipp: Att vi fortsatt fått förtroende att göra mer vetenskapsjournalistik för UR och Sverige Forskar.

Årets flopp: Liksom alla år att me­diehusen gör för lite kvalificerad vetenskapsjournalistik. Och att SVTs storsatsning ”Historien om Sverige” i stort sett ignorerade norra Sveriges tidiga historia i de två första avsnitten.

Årets journalist: Karin Bojs. För att hon tar ut vetenskapsjournalistiken oförtrutet och alltid lagt ner jobbet för att vara påläst på riktigt och sen förenar det med knivskarp analys också kring det som kan uppfattas som nördigt.

Årets mörkläggning: Ryssland.

Årets mediehändelse: Alla besparingar inom tv-husen som slår hårt mot anställda, frilansare och produktionsbolag. Det var inget muntert år för journalistiken.

Årets nyhetshändelse: När Chat GPTs vd Sam Altman först fick sparken och sen fick tillbaka jobbet. En såpopera och maktkamp i AI-världen inför öppen ridå.

Årets citat: Drar till med ett från 2006 då jag inte har något färskt i minne men som passar i år: “By far, the greatest danger of Artificial Intelligence is that people conclude too early that they understand it.” Eliezer Yudkowsky.