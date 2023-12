”Jon Fosses Nobelpris i litteratur är Årets flipp”

FOTO: pressbild Medieåret 2023 Lasse Stenman, kulturjournalist på Haparandabladet, tycker att Jon Fosses Nobelpris är Årets flipp.

Årets scoop: Uppdrag granskning: Putins spioner i Sverige.

Årets flipp: Jon Fosses Nobelpris i litteratur.

Årets flopp: Att hovrätten frikände en misstänkt barnvåldtäktsman för att domstolen var osäker på vad det tioåriga offret menade med ordet ”snippa”.

Årets journalist: Fredrik Strage.

Årets mörkläggning: Politiker i och omkring friskolelobbyn.

Årets mediehändelse: Haparandabladets sommartidning.

Årets nyhetshändelse: Israel vs Hamas - bottenlös konflikt på både politiskt och mänskligt plan.

Årets citat: “Hell is empty and all the devils are here” (William Shakespeare) – i år och alla andra år.