X varnar även för Oisín Cantwells intervju med justitieminister Gunnar Strömmer.

Twitters varning om Aftonbladet sprider sig – flera artiklar drabbade

Efter att Aftonbladets Tesla-granskning märkts som osäker av X/Twitter, har nu flera av tidningens artiklar fått samma behandling. ”Busy now, please check back later”, svarar företaget.

Teslas leverantör köper mineralet glimmer från gruvor där barn arbetar under fruktansvärda förhållanden. Det visar Aftonbladet i en stor granskning av materialets väg från underjorden till batterierna i elbilar. Men den som hittar in till artikeln via X (även känt som Twitter) möttes under helgen av en spamvarning.

”Länken du försöker besöka har identifierats av X eller våra partner som potentiellt spamartad eller osäker”, står det i varningen.

Pikant i sammanhanget är att Elon Musk både äger Twitter och Tesla. Den som vill läsa den spam-märkta artikeln kan fortfarande göra det, men måste klicka på den minsta länken i varningen för att komma vidare till Aftonbladets sajt.

Nu har flera andra texter från tidningen fått samma märkning. Twitter har ända sedan helgens märkning inte gått att nå för en förklaring. I ett automatiskt svar på Journalistens frågor skriver pressavdelningen:

”Busy now, please check back later”, från en mejladress som inte går att svara på.

Samma spamvarning som för artikeln om glimmer-köpen dyker upp när man klickar på en artikel av Wolfgang Hansson, där han kräver att Elon Musk ska kommentera tidningens avslöjande. Men det är inte bara artiklar med koppling till Musks affärsimperium som drabbats. Bland annat en stor intervju som Oisín Cantwell gjort med justitieminister Gunnar Strömmer har fått samma behandling.

”Vet inte vad det är som pågår, men detta är bisarrt”, skriver Oisín Cantwell på Twitter.

Martin Schori, biträdande redaktionschef på Aftonbladet, är lika förundrad över utvecklingen som alla andra.

– Vi har försökt kontakta dem, men det går ju inte. De har monterat ned sin organisation sedan Elon Musk tog över, säger han.

Martin Schori. Foto: Tor Johnsson

Frågan är varför det här har drabbat Aftonbladet. Det är inte första gången som någon skriver kritisk om Elon Musk och delar artikeln på X/Twitter. Som DNs techreporter Linus Larsson skriver så höll inte amerikanska magasinet Rolling Stone igen i en artikel om problemen med Teslas självkörandefunktionen. Rubriken löd ”Elon Musks stora lögn om Tesla avslöjas till slut” – och den går bra att nå via X/Twitter.

Martin Schori säger att tidningen skulle vilja ha ett tydligt besked om vad som hänt.

– Det verkar som att det är riktat mot oss på något sätt. Men vi vet inte om det är någon i X-hierarkin som har bestämt det, om det är en massa användare som systematiskt anmält oss, om det är ett fel eller en slump? säger han.