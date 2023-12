Fyra textbaserade sociala medier tävlar om utrymmet på Internet.

Uppsjö av Twitter-utmanare – men experten ger dem små chanser

Ytterligare en ”Twitter-dödare” har kommit till Sverige, när Metas Threads lanseras i dagarna. Men sociala medier-experten Emanuel Karlsten tror att den som vill nå ut via sociala medier på bästa sätt ska vara kvar hos originalet – fast med ett öga på de nya alternativen. ”Så tänker i alla fall jag göra”, säger han.

Sedan Elon Musk förra året köpte Twitter, och döpte om den till X, har flera alternativ lanserats eller blivit betydligt mer kända än tidigare. Gårdagens lanserering av Threads i Europa gör att det nu finns tre Twitter-look-a-likes som slåss om användarnas gunst. Många användare menar att X mer tillåtande moderering under den nya ägaren öppnat för troll och andra otrevligheter och att de nya tjänsterna är snällare.

Även om de, med X inräknat, fyra plattformarna till stora delar påminner om varandra – de är framförallt textbaserade och har korta begränsningar för hur många tecken man får skriva – så skiljer de sig åt på flera sätt, framförallt under huven.

En av dem, Mastodon, är helt non-profit och vill på så sätt skapa ett alternativ till de stora sociala mediejättarna. Den upplevs dock som svår och krånglig och används kanske mest av väldigt techintresserade personer.

BlueSky är något av ett mellanting, den drivs i en bolagsform som heter Public Benefit Corporation, en typ av allmännyttig bolagsform som finns i USA och som tillåter vinst men där andra frågor också kan prioriteras av bolaget. Den är en spin off från Twitter från början, men har inga kopplingar till dagens X.

Den nylanserade Threads är sett till ägandet motsatsen till Mastodon, den ägs av Meta som även äger Facebook och Instagram och som är ett av världens största techbolag. Den lanserades redan i juli globalt, men EU-regler, som inte tillåter delning av data mellan EU och USA, försenade lanseringen i Europa till igår.

En som följer utvecklingen för sociala medier är journalisten Emanuel Karlsten. När Journalisten når honom har han haft Threads i två timmar.

– Hittills känns det kanon. Jag tycker Threads verkar mest lovande av alla de här Twitter-dödarna som har kommit, säger han.

Medan BlueSky och Mastodon bygger på en decentraliserad teknik, så har Threads en tydlig plattform då den ägs av Meta, framhåller Emanuel Karlsten.

– BlueSkys och Mastodons upplägg kan ju kännas väldigt sympatiskt i de här tiderna av stor maktkoncentration till några få globala spelare. Men samtidigt verkar det som att vi användare vill ha en stor aktör som har en gemensam plattform, för det finns inte så många exempel där decentraliserade plattformar har funkat, säger han och fortsätter:

– Det är lite sorgligt att vi inte sett att de två decentraliserade alternativen fått större uppsving, man hade annars kunnat se det framför sig. Det finns ju en stor diskussion kring övervakning, hur data hanteras och hur mycket vi kan lita på de stora globala nätjättarna.

Det finns exempel på nya sociala medier som har lyckats ta sig till en stark position, såsom Snapchat och Tiktok. Men Emanuel Karlsten pekar på att de har kommit med något nytt, som inte tidigare funnits.



– I de här fallen med BlueSky och Mastodon är det snarare en kopia av en redan befintlig produkt, och de som har försökt göra en sådan tidigare har aldrig lyckats. Så jag tror inte ens Meta har speciellt stort hopp att det ska gå, men kände att de var tvungna att testa.

Twitter har väl heller inte varit lika illa omtyckt tidigare som det är nu. Tror du inte att det öppnar för ett alternativ?

– Det är väl nu eller aldrig, vilket ju förklarar varför Meta gör den här satsningen, säger Emanuel Karlsten.

Om man nu sitter som journalist och ska försöka välja plattform att lägga sin tid på, var tycker du att man ska vara?

– Tyvärr är det så att man vill ju vara där makthavarna och användarna finns, och där är det ju fortfarande Twitter/X som gäller. X rasar snabbt och nån gång kanske de andra kommer ikapp, men vi är verkligen långt därifrån. Jag tycker att man ska hålla ett öga på utvecklingen. Så kommer i alla fall jag att göra, säger han.

Fakta: Så fungerar de mikrobloggarna:

X/Twitter

Grundades: 2006

Ägare: Elon Musk, techmiljardär.

Antal användare: 540 miljoner (egen uppgift från juli 2023)

Teckenlängd: 280 tecken, 25 000 tecken om man är betalande medlem.

Så fungerar den: Ursprungsversionen av en mikroblogg. Man skriver korta inlägg och debatterar med andra.

Bra att veta: Bytte nyligen namn till X men många kallar den fortfarande för Twitter. Planen är enligt ledningen att plattformen ska utvecklas till ”the everything app”, alltså att man ska kunna göra alla internetärenden i samma app.

Så går man med: Registrerar sig på deras hemsida.

Adress: x.com eller twitter.com.

BlueSky

Grundades: Skapades som en spin off inom Twitter 2019, blev ett eget bolag 2022, öppnade för användare i mars 2023.

Ägare: Vd:n Jay Graber och personalen. Grundades dock som en del av Twitter, av dåvarande vdn Jack Dorsey som nu sitter i BlueSkys styrelse. X/Twitter har inte något ägande i bolaget. Är ett ”allmännyttigt företag”, vilket innebär att det inte, likt vanliga bolag, enbart ska maximera aktieägarnas vinst utan även beakta någon form av ”allmänt gott”.

Antal användare: 2 miljoner (16 november 2023)

Så fungerar den: Är väldigt likt X/Twitter, användare skriver korta inlägg som kan återpostas eller besvaras. Man följer användare för att få in dem i sitt flöde.

Teckenlängd: Max 300 tecken.

Bra att veta: Grundar sig på deras egen teknik AT protocol, som de avser utveckla för användas på flera andra sajter.

Så går man med: Krävs en inbjudan för att bli medlem. Man kan ställa sig i kö, eller fråga någon som redan är medlem. Medlemmar får inbjudningar som de kan dela ut.

Adress: bsky.app (själva tjänsten) blueskyweb.xyz (infosida där man kan köa för att få en inbjudan)

Följ Journalisten: @journalisten.se

Mastodon

Grundades: 2016, bolagiserad 2021.

Ägare: Mastodon gGmbH, ett tyskt non-profitbolag som drivs av grundaren Eugen Rochko.

Antal användare: 1,5 miljoner aktiva.

Så fungerar den: Är decentraliserat med olika servrar på olika platser, och man ansluter sig till en server. Man ser dock innehåll även från andra servrar än den man väljer.

Teckenlängd: Max 500 tecken.

Så går man med: Man registrerar ett konto och väljer en server. Vissa servrar kräver att du godkänns av en administratör.

Adress: joinmastodon.org/sv

Följ Journalisten: @journalistense@mastodon.social

Threads

Lanserades: Juli 2023, men kom till Europa först 14 december.

Ägare: Meta, som även äger Facebook och Instagram.

Antal användare: 141 miljoner.

Så fungerar den: Är kopplat till användarens Instagram-konton, så man måste ha ett sådant. Man startar trådar där olika saker kan diskuteras.

Teckenlängd: Max 500 tecken.

Bra att veta: Ska enligt Meta inte premiera politik, nyheter och konflikter, vilket de menar ska göra det till ett trevligare ställe att vara på än X/Twitter.

Adress: threads.net

Följ Journalisten: @tidningen_journalisten