”Klimatmötet i Dubai erbjuder många möjligheter till klimatgrävande journalistik”

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT Idag inleds klimattoppmötet COP28 i Dubai i Förenade Arabemiraten. Det erbjuder många möjligheter till klimatgrävade journalistik. Den behövs verkligen, för i de rikstäckande medierna SVT, TV4 och Ekot har det varit som att klimatkrisen inte existerar.

De flesta borde idag vara medvetna om att vi lever mitt i en klimatkris. Åtminstone de som nås av nyheter och rapporter från FN, NOAA, Copernicus, IEA, Stockholm Resilience Centre och miljömedvetna organisationer som WWF, Greenpeace och Naturskyddsföreningen eller nya medborgarinitiativ i fotspåren av Greta Thunberg och Fridays For Future som Greta Gamlingar, Grandparents For Future, Rebellmammorna, Extinction Rebellion samt flera grupper inom vetenskap och teknik som Scientist Rebellion och Ingenjörer för miljön. Men om vi följer de rikstäckande medierna SVT, TV4 och Ekot så verkar det som klimatkrisen inte existerar.

Vi är några engagerade i denna överlevnadskris som bevakar ”Nyhetsrapportering om klimatkrisen” på en öppen Facebookgrupp. Denna bevakning är dokumenterad för SVT Rapport 19:30, TV4 19:00 och Ekot 17:45 som tre rikstäckande kanaler som når många. Detta har vi gjort i nästan två år sedan vecka 4 2022. Vi är även i direkt kontakt med ansvariga på dessa medier om resultatet.



Rapporteringen om klimatet eller miljön på ett tydligt sätt under denna tid var 1,5% (Ekot), 2,2% (TV4) och 3,1% (Rapport) av den totala sändningstiden. Under de senaste månaderna har världen upplevt extrema temperaturer kopplat till torka, bränder och översvämningar samtidigt som allt fler rapporter visar på kopplingen till utsläpp och global uppvärmning. Men trots detta har informationen i dessa medier minskat väsentligt.



Rapporteringen om klimatet eller miljön på ett tydligt sätt under veckorna 31-47 denna tid var 6 promille (Ekot), 1,6% (TV4) och 2,3% (Rapport) där flera veckor nollats. Samtidigt har vi dokumenterat och länkat över 150 klimatnyheter och information som publicerats internationellt men inte rapporterats i dessa medier.



Alla dessa medier har ett ansvar att rapportera om viktiga händelser och utveckling i Sverige och världen på ett sakligt sätt även om naturligtvis den politiska inriktningen styr vissa. Men lika viktigt är den information som inte rapporteras om och därför göms undan för allmänheten. Den är kanske ännu mer styrande för den opinion som mäts allt oftare.



Därför vill vi väcka debatten om mediernas roll och ansvar när det gäller att skildra klimatkrisens orsaker, verkan och sammanhang med övriga samhällsfunktioner och konsumtionsvanor. Och naturligtvis om vad vi kan göra för att begränsa denna eskalerande kris som FN-chefen kallar vägen till helvetet. Världens viktigaste nyhet! Där nu klimatmötet i Dubai erbjuder många möjligheter till klimatgrävande journalistik istället för att borra efter olja. Den behövs mer än någonsin!



Initiativet ”Nyhetsrapporteringen om klimatkrisen”

Carl Öhlén,civilingenjör elkraftsystem och författare