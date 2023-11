Sony vill göra film av Guardians journalistik

The Guardian har skrivit ett avtal med Sony Pictures, som ska leda till att mer av mediebolagets journalistik ska förvandlas till film och tv-serier.

Enligt avtalet får Sony Pictures, som ligger bakom tv-sucéer som The Crown och Sex Education, första tjing på att förvandla The Guardians journalistik till film, skriver The Guardian själva i en artikel.

Det har nu tillsatts ett team med medlemmar från både The Guardian och Sony Pictures som ska gå igenom det som tidningen publicerar och vaska fram sådant som passar på vita duken. I avtalet ingår också The Guardians arkiv som spänner över 200 år och tidningen The Observer, som ägs av The Guardian.

Tre projekt ska redan ha påbörjats, uppger The Guardian.

”Att kunna dra nytta av Guardians extraordinära journalistik från dåtid, nutid och framtid, för att skapa drama, dokumentärer och filmer är en oerhört spännande möjlighet för oss”, säger Sony Pictures chef för internationella produktioner Wayne Garvie till The Guardian.