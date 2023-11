Lars Nilsson är ombudsman på Journalistförbundet.

FOTO: Journalistförbundet

Vanligaste misstagen som uppsagda journalister gör

Sparpaketen haglar i mediebranschen och hundratals journalister riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist denna höst och vinter. Här är de bästa råden om du skulle bli av med jobbet.

Under hösten har Journalistförbundet fått många samtal och mejl från medlemmar som är oroliga för att förlora jobbet och vill ha råd.

Om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist, vad ska man tänka på?

– Om man ska fortsätta arbeta hela uppsägningstiden fram till sista anställningsdagen ska man känna till att man har rätt att söka jobb, gå till Arbetsförmedlingen och gå på anställningsintervjuer under arbetstid, i rimlig omfattning, säger Lars Nilsson, ombudsman på Journalistförbundet.

Vad är en rimlig omfattning?

– Det är svårt att svara på. Man måste komma överens med arbetsgivaren. Om inte annat överenskommits i förhandlingarna förväntas man fortfarande utföra arbete under hela uppsägningstiden, ända in i kaklet, så man kan inte söka jobb på heltid.

Det i särklass viktigaste för den som har blivit uppsagd är att anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen senast första dagen efter att anställningen upphört för att inte ens SGI, sjukpenninggrundande inkomst, ska sänkas kraftigt.

Den som sägs upp på grund av arbetsbrist kan få stöd från Trygghetsrådet (TRR), och dem kan man ta kontakt med tidigt, ­menar Lars Nilsson.

– De kan hjälpa till med ekonomiskt stöd och utbildningar.

Vilket är det vanligaste missförståndet om uppsägningar?

– Jag tror att det är många som inte känner till att lojalitetsplikten gäller under uppsägningstiden, även om man är arbetsbefriad.

Vad betyder det?

– Att du ska vara lojal mot arbetsgivaren under uppsägningstiden trots att arbetsgivaren har sagt upp dig. Du får till exempel inte försöka värva personal eller kunder till en annan verksamhet under din uppsägningstid, eller på annat sätt bete dig så att det innebär skada för arbetsgivaren. Om du missköter dig kan du bli avskedad under uppsägningstiden och det kan bli kostsamt.

Journalistförbundets bästa tips

1. Om du är orolig för att förlora jobbet och har frågor, prata med den ­lokala journalistklubben eller hör av dig till Journalistförbundet.

2. Kontakta Trygghetsrådet (TRR) tidigt. Om du är över 40 år och varit anställd på företaget i över fem år har du rätt till avgångsersättning, AGE, från TRR när du är inskriven på Arbetsförmedlingen.



3. Om du har fått ­semester utlagd ­under uppsägningstiden kan du begära att den dras tillbaka om din uppsägningstid är högst sex ­månader och få ut den på slutlönen i stället.

4. Begär att få tjänstgöringsbetyg och ­arbetsgivarintyg från ­arbetsgivaren. Det har du rätt att få ­enligt Journalistförbundets kollektivavtal.



5. Kontakta din a-kassa i samband med att du blir uppsagd och kontakta Bliwa för att ansöka om Journalistförbundets inkomstförsäkring som fyller ut ersättningen från a-kassan de första 150 eller 270 dagarna.

6. Hör av dig till Arbetsförmedlingen redan innan sista anställnings­dagen för att skriva in dig som arbetssökande.