Anne Lagercrantz, ordförande för Utgivarna och vice vd för SVT.

FOTO: Tor Johnsson

Utgivarna backar krav på Israel och Egypten: Släpp in oss i Gaza

Svenska organisationen Utgivarna stödjer det krav som elva internationella mediebolag riktat mot Egypten och Israel om att journalister ska släppas in i Gaza. ”Vi vill vara på plats för att med egna öron och ögon dokumentera vad som händer och verifiera uppgifter”, säger ordföranden Anne Lagercrantz.

Det har nu gått sex veckor sedan Hamas terrordåd mot Israel och den efterföljande israeliska invasionen av Gaza. Men omvärlden har fått förlita sig på de vittnesmål som gått att få av personer som redan befann sig i Gaza innan den 7 oktober – för sedan dess är alla vägar in stängda. I veckan skickade elva internationella organisationer ett brev till Egyptens och Israels politiska ledare med en vädjan om att bli insläppta i Gaza för att kunna bevaka vad som händer. Nu får de stöd av organisationen Utgivarna, där samtliga stora svenska mediehus ingår.

– Svenska medier vill ha möjlighet att bevaka kriget på plats och Utgivarna ställer sig bakom de internationella mediebolagens brev till Israels och Egyptens ledare, skriver Anne Lagercrantz i en kommentar till Journalisten och fortsätter:

– Vi vill vara på plats för att med egna öron och ögon dokumentera vad som händer och verifiera uppgifter. Idag är vi beroende av ett fåtal modiga journalister som bland annat förmedlar nyheter genom byråer som Reuters och AP.

Hon menar att ökad journalistisk närvaro skulle kunna motverka den ryktespridning som pågår.

– Många obekräftade uppgifter sprids idag via sociala medier. Fler oberoende journalister på plats förbättrar rapporteringen och motverkar desinformation och ryktesspridning. Publiken ges bättre möjligheter att bilda sig en egen uppfattning om vad som händer.

Enligt Anne Lagercrantz försöker flera svenska medier nu komma in i Gaza. Det enda sättet som journalister hittills har kunnat ta sig in på har varit genom att följa med som inbäddad reporter med israeliska IDF. Enligt Anne Lagercrantz har SVT, som hon är vice vd för, sökt tillstånd för att åka med IDF in i Gaza.

– Men skulle vi få möjlighet att åka är det inte säkert att vi gör det – möjligheterna att rapportera fritt blir ytterst begränsade, skriver hon.