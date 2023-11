Elva mediejättar vädjar: Släpp in oss i Gaza

Elva internationella nyhetsorganisationer har skrivit ett gemensamt brev till Israel och Egypten där de ber om att bli insläppta i Gaza, skriver CNN.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och Egyptens president Abdel Fattah har fått ett brev som undertecknats av CNN, BBC News, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Associated Press, AFP, CBS News, ABC News, ITV News och Sky News. Bolagen vädjar till de politiska ledarna att de ska släppa in journalister för att bevaka kriget i Gaza. Det skriver CNN.

”När den pågående krisen går in på sin sjätte vecka är behovet av fler journalister som dokumenterar händelser på plats större än någonsin – särskilt när så mycket information delas informellt via sociala medier”, skriver mediebolagen.

Bolagen skriver också att de har rutiner på plats för att kunna klara de risker som deras reportrar skulle utsättas för genom att befinna sig i Gaza.

CNN skriver att de haft reportrar som följt med in i Gaza tillsammans med den israeliska militären, men att det kunnat ske under villkor att de inte avvikit från trupperna, vilket försvårar arbetet.