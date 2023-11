Slapp-stämning mot nederländsk tidning

SLAPP Flera pressfrihetsorganisationer fördömer affärsmannen Willem Blijdorps stämning av Het Financieele Dagblad, som avslöjat hans investeringar i Iran.

Stämningen rör artiklar som publicerades i Het Financieele Dagblad (FD) i november förra året då tidningen avslöjade att affärskedjan B&S grundare Willem Blijdorp gett nio anställda ansvar för hans investeringar i iransk marmor, vilket kan vara ett sanktionsbrott.

Willem Blijdorp krävde via sina advokater att artiklarna avpublicerades på nätet och att rättelser infördes i FD, som vägrade. Blijdorp har nu förtalsstämt tidningen i domstol i Amsterdam och vill kalla journalister och möjliga källor att vittna. En muntlig förberedelse hölls i domstolen på måndagen.

Stämningen fördöms i ett gemensamt uttalande av bland andra Europeiska Journalistfederationen, Article 19, Internationella Pressinstitutet och Coalition Against SLAPPs in Europe. Organisationerna anser att stämning utgör en så kallad ”Slapp”, som är en förkortning av ”strategic lawsuit against public participation”, en strategisk stämning i syfte att tysta journalister.

Antalet Slapp-stämningar ökar i Europa och organisationen Coalition against SLAPPs in Europe (Case) och The Daphne Caruana Galizia Foundation har i en rapport identifierat 161 stämningar som syftat till att sätta munkavle på journalister och aktivister under 2022.