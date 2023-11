Replik från Journalistförbundet: ”Vi vill göra presskortet mer tillgängligt”

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT Att Anders Hellberg och andra medlemmar i förbundet väcker engagemang i frågan om förbundets presskort är välkommet. Våra presskort är och kommer fortsatt vara viktiga, särskilt för våra yrkesverksamma medlemmar i mediebranschen.

Som det framkommer i debattartikeln kommer vi inom kort lansera en ny digital svensk presslegitimation, tillsammans med Svenska Fotografers Förbund. Det finns flera anledningar till detta.

Främst vill vi som förbund göra presskortet mer tillgängligt för medlemmar. Det ska vara enkelt och säkert att skaffa ett presskort, oavsett var du bor.

Med vårt fysiska presskort, tillika id-handling, har medlemmar först behövt besöka en presskortshandläggare för en ansökan och sedan genomföra ett nytt besök för att hämta ut presskortet veckor senare. Även om vi har över 50 presskortshandläggare i Sverige, så täcker vi inte alla orter och många har långa resvägar. Totalt har endast 19 procent av våra medlemmar ett presskort idag.

Med digitala presskort, som inte är en id-handling, kan en medlem välja att aktivera sitt presskort var man än bor i Sverige. Och använda redan samma dag. Vilket kan göra stor skillnad för medlemmar som med kort varsel ska bevaka något där ett presskort behövs. Oavsett tid på dygnet. Presskortet går att ha nedladdat på upp till tre enheter.

Vi har haft utmaningar med att utfärda fysiska presskort. Under pandemin 2020–2021 tvingades vi tidvis stänga presskortshandläggningen helt eller delvis. Hösten 2022 tvingades vi åter stänga all presskortshandläggning i tre månader på grund av materialbrist. Nu i höst har vår leverantör åter stoppat all tillverkning. Kostnaden för att tillverka fysiska presskort har dessutom ökat drastiskt.

När det gäller kontroll av ett digitalt presskort, kommer den kunna genomföras på fler sätt än som beskrivs i debattartikeln.

Den första och enklaste varianten är att en visuell kontroll genomförs av presskortet. På skärmen syns information som namn, foto och medlemskap. Samt dagens datum, tid och en visuell nedräkning. Denna kontroll liknar den som idag sker vid en betalning med Swish eller kontroll av en id-handling hos Freja eID och BankID.

Sedan finns den variant som lyfts i debattartikeln med att den qr-kod som finns på presskortet scannas på plats via Frejas app i en mobiltelefon. Det kommer inom kort också vara möjligt att kontrollera om ett digitalt presskort är giltigt direkt via Frejas hemsida.

Det kommer finnas en möjlighet för medlemmar att ladda ner en kopia av sitt digitala presskort, vilket debattören lyfter fram. Denna är framtagen för de tillfällen när en kopia av ett presskort är nödvändigt, till exempel inför en ansökan via mejl om ackreditering. Den går också, som Anders Hellberg beskriver, att ladda ner i sin telefon och skicka till någon som på plats vill kontrollera ett digitalt presskort.

Det fysiska presskort vi har idag är giltigt i Sverige. Att det även går att använda utanför landets gränser är bra, men inget vi kan garantera. Det är därför vi också erbjuder ett internationellt presskort utfärdat av Internationella Journalistfederationen IFJ. Vår bild på Journalistförbundets kansli av nyttan av ett internationellt presskort skiljer sig från den som ges i debattartikeln. Vi har som förbund många exempel där det internationella presskortet gjort stor skillnad för medlemmar som arbetar utomlands. Trycket på att söka ett internationellt presskort har dessutom ökat hos oss de senaste åren och i dagsläget har vi 126 medlemmar med ett aktivt internationellt presskort.

Att lansera något nytt har alltid sina utmaningar. Därför känns det bra att vi kan göra denna lansering av ett digitalt presskort, samtidigt som medlemmar i förbundet fortsatt kommer kunna identifiera sig med sina befintliga fysiska presskort. De medlemmar som i år skaffat ett fysiskt presskort kommer kunna använda dem fem år framåt. Det går dock bra att parallellt även ha ett digitalt presskort i mobiltelefonen.

Petteri Flanagan Karttunen

kommunikationschef Journalistförbundet