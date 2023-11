Marcus Birro knyts till VLT.

FOTO: Kenneth Hudd/VLT

VLT tar in ny profil – på vikariat

Marcus Birro ska skriva om Västerås SKs återkomst till fotbollsallsvenskan för VLT. Han kommer ha ett två månaders vikariat på tidningen.

Under två månader i höst kommer Marcus Birro att besöka alla de 15 lag som Västerås SK ska möta i nästa års Allsvenskan i herrfotboll. Det ska resultera i en reportageserie med både artiklar och tv-inslag.

– Marcus Birro är enligt mig en av landets mest passionerade fotbollsskribenter. Det här kompletterar på ett utmärkt sätt den goda journalistik VLTs sportredaktion gör, säger VLTs chefredaktör Daniel Nordström i ett sms till Journalisten.

Marcus Birro kallar det för en ”dröm som går i uppfyllelse”.

– Jag har inte skrivit om fotboll på länge och jag har verkligen saknat det. Jag har även saknat att få göra fotbolls-tv. Att få göra det för VLT under de här premisserna är ett hedersuppdrag, säger han i ett pressmeddelande.

Marcus Birro jobbar sedan 2017 med podden Studio Allsvenskan. Förra året blev han också ansiktet utåt för spelbolaget Expekt. Det sistnämnda är enligt Daniel Nordström inte ett problem för VLT.

– Min bedömning är att det inte påverkar trovärdigheten för det jobb han ska göra för VLT, säger Daniel Nordström.

VLT har under den senaste tiden plockat in flera profilerade namn. 2022 presenterades den tidigare Aftonbladet-medarbetaren Fredrik Virtanen som ny krönikör. Under året har också Lisa Bjurwald, tidigare krönikör hos bland annat Journalisten, som politisk redaktör.