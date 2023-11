SVT:s Erik Leijonhufvud, UNT:s Elin Sandow och P4 Upplands Christer Engqvist håller i direktsändningen.

UNT, SR och SVT går samman – livesänder om gängvåldet

I ett ovanligt drag går de stora nyhetsförmedlarna i Uppsala samman för att sätta fokus på gängvåldet. Men det är en engångshändelse, säger UNTs chefredaktör Johanna Odlander. ”Vi tror att det är väldigt viktigt för Uppsala som stad att ha en mediemångfald”, säger hon.

Tre konkurrenter begraver idag stridsyxan – Upsala Nya Tidning, SVT Uppsala och P4 Uppland arrangerar en gemensam direktsändning från Forumtorget i Uppsala. Polis och socialtjänst kommer att få frågor som skickats in av Uppsalabor till de tre redaktionerna. Dessutom kommer statsminister Ulf Kristersson (M) och justitieminister Gunnar Strömmer (M) till mötet.

– Vi har fått in massor av frågor från Upppsalaborna via våra sajter. Vi har också fått frågor via mejl från skolelever som vi bjudit in, säger Johanna Odlander, chefredaktör för UNT.

Satsningen kommer efter att en grov våldsvåg sköljt över Uppsala. Skjutningar, sprängningar och mord har blivit vardag i den annars lugna universitetsstaden när två kriminella gäng hamnade i fullt krig. De två drivande personerna i det gängkrig som plågar Sverige, Rawa Majid och Ismail Abdo, har växt upp i Uppsala. Flera personer utan koppling till gängen har mördats under den senaste tiden.

Enligt Johanna Odlander fanns en känsla av att det saknades ett samtal i staden kring de här frågorna, en känsla som hennes konkurrenter på public service-bolagen delade.

– Vi tänkte att det kanske är vi som behövde starta det samtal vi saknade. När jag pratade med SVT och SR fanns ett stort engagemang hos oss alla tre för att göra något, säger hon.

Att alla tre stora nyhetsförmedlare i en kommun går samman hör till ovanligheterna. Enligt Johanna Odlander är det också något som inte kommer att bli ett återkommande inslag framöver.

– En unik situation kräver unika lösningar. Vi har inte haft ett så här extremt nyhetsläge på många år. Vi kände att det kan bli väldigt starkt om vi alla kraftsamlar kring det här. Vi vill skapa förutsättningar för ett konstruktivt samtal om hur vi kommer ur den här spiralen, säger hon och fortsätter:

– Vi är väldigt noga annars med att vara goda konkurrenter. Vi tror att det är väldigt viktigt för Uppsala som stad att ha en mediemångfald. Vi är tre lokala medier som tävlar om nyheter och bidrar med olika perspektiv och gör olika urval. Med tanke på hur pressad tidningsbranschen är just nu är det jätteviktigt att vi fortsätter visa hur vi särskiljer oss, säger Johanna Odlander.

Vad hoppas du att dagens samtal ska leda till?

– Jag hoppas mest på att vi ska få igång samtalet, och att det ska bli konstruktivt. Tanken är inte att det ska bli en debatt där politiker slänger ord mot varandra, utan att det ska vara lösningsorienterat. Vi hoppas att Uppsalaborna ska få svar på sina frågor om hur vi ska undvika att hamna i en sådan här situation igen. Frågorna handlar mycket om vad vi gör för att barn och unga inte ska hamna i kriminalitet, säger Johanna Odlander.

Sändningen startar klockan 12 och leds av SVT:s Erik Leijonhufvud, UNT:s Elin Sandow och P4 Upplands Christer Engqvist. Den kommer att samsändas hos de tre mediebolagen.