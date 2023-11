Malin Clausson

Stipendiet är på 20 000 kronor och ska gå till projektet ”50 år av fri abort”-

Övriga stipendiater:

Föreningen Pennskaftet, Göteborg får 60 000 kronor för att dokumentera föreningens historia.

Tim Andersson, Borås, får 25 000 kr för en studieresa till sydvästra Finland.

Tidskriften This is Angered, Angered, får 25 000 kronor för kostnader i samband med arbetet med This is Angered.

Tomas Andersson Odén och Lennart Weibull, Göteborg, får 35 000 kronor till ett forskningsprojekt om de första nationella mötena mellan svenska journalister och tidningsutgivare.