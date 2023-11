NWT betalar tillbaka distributionsstöd: ”Kostade mindre än beräknat”

Arvika Nyheter använde inte drygt 56 000 kronor av det stöd de fick för att distribuera tidningar efter att posten börjar med varannandagsutdelning. Nu ska pengarna tillbaka till Myndigheten för press, radio och tv, MPRT.

30 tidningar fick i år sammanlagt 21 miljoner kronor för att distribuera tidningen till hushåll som tidigare fått den via posten. Men samtidigt som beslutet om nya pengar togs så beslutade MPRT att kräva tillbaka dryga 56 000 kronor av NWT-ägda Arvika Nyheter.

Förra året fick Arvika Nyheter 262 000 kronor i varannandagsstöd – men använde bara drygt 205 000 av dessa. Det är den enda av de 27 tidningar som fick stöd förra året som ska betala tillbaka. Återkravet kommer efter att NWT själva rapporterat in att alla pengar inte använts.

– Vi gjorde det vi skulle, men insatsen kostade mindre än beräknat, säger NWT Medias mediehuschef Tomas Skoglund i ett mejl till Journalisten.

MPRT har beviljat samma stöd i år som i fjol till Arvika Nyheter.

Kommer ni använda allt nu?

– Ja, sedan är det ju lite svårt att uppskatta exakt vad olika insatser kommer att kosta, och om vi inte använder alla pengarna återbetalar vi dem självklart, säger Tomas Skoglund.

Varannandagsstödet infördes efter att Postnord gått över till att dela ut post varannan dag. Syftet var att tidningarna skulle kunna fortsätta levereras dagligen till de områden där de tidigare skickades med posten. Mediehusen får 14,5 kronor per ex som delas ut, men stödet ska nu trappas ned under de kommande två åren och därefter kommer inget stöd att delas ut.