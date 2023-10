Altingets chefredaktör om klimatministerns dementier: ”Syftet att desavouera vår journalistik”

Företrädare för klimat- och näringsdepartementet försökte i hårda tongångar förmå Altinget att ändra en nyhetsrubrik om Sveriges klimatmål.

I veckan fick nyhetssajten Altinget i förväg tag i utredaren John Hasslers rapport ”Sveriges klimatstrategi – 46 förslag för klimatomställningen i ljuset av Fit-For-55”, gjord på uppdrag av regeringen. Altinget satte rubriken ”Altinget avslöjar: Hassler vill slopa alla befintliga klimatmål”.

Sedan följde, skriver Altingets chefredaktör Sanna Rayman i en kolumn, ett intensivt försök från klimat- och näringsdepartementet för att få Altinget att ändra sin rubrik.

”I två dagar krävde man att vi skulle ändra vår rubrik. Per telefon, per mejl, per sms – i upprörda och känslosamma ordalag. Någon timme före pressträffen, hörde departementet åter av sig och begärde att Altinget skulle publicera en rättelse”, skriver Rayman.

Departementet menade att Altingets nyhet borde vara att samtliga klimatmål föreslås vara kvar.

”Vi svarade då – och vi vidhåller också nu – att så kan vi inte med bästa vilja beskriva förslagen i Hasslers rapport. Departementets förslag på nyhetsvinkel är inte rimlig, oavsett vad man tycker om ordet slopa. Vad som är nyheten i dag – och alla andra dagar – är en journalistisk fråga som avgörs redaktionellt”, skriver Sanna Rayman.

På presskonferensen började både klimatministern och utredaren med att dementera att klimatmålen slopas.

”Det antyddes att Altinget förmodligen inte ens hade haft rapporten när vi skrev. Syftet var att desavouera oss och vår journalistik. Vi vet också att departementet har kontaktat andra redaktioner i samma ärende”, skriver Sanna Rayman.