Australisk journalist satt tre år i kinesiskt fängelse – för att ha brutit ett embargo

FOTO: Twitter Den australiska journalisten Cheng Lei har släppts efter nästan tre år i kinesiskt fängelse, där hon bland annat suttit i isoleringscell. ”Det var som att bli levande begravd”, berättar hon.

Som Journalisten rapporterat greps Cheng Lei, 48 år, australisk medborgare och ekonomireporter på den kinesiska statskontrollerade tv-kanalen CGTN, i Kina sommaren 2020. I augusti i år fick hon för första gången göra ett uttalande från fängelset, och nu har hon försatts på fri fot och kunnat återförenas med sin familj i Melbourne.

I en intervju med Sky News som The Guardian refererar berättar Cheng Lei att hon greps på arbetsplatsen. Hon får inte avslöja detaljerna i anklagelserna som Kina riktat mot henne, men säger att hon hade offentliggjort regeringsinformation några minuter före en sändning och därmed brutit embargot.

– I Kina är det en stor synd. Du har skadat fosterlandet och urholkat statens auktoritet, säger hon.

Cheng Lei hölls i isoleringscell de första sex månaderna, och berättar att ljuset alltid var på i hennes cell. Under den sista månaden i isolering satt hon tvärtom i mörker, med en kvarts dagsljus via ett fönster i taket per dygn. Cheng Lei berättar att hon för att få tiden att gå översatte poesi i huvudet, hade dialoger med sin partner och hittade på en radiokanal som hette ”Likkistan FM”.

– Det var så det kändes, som att bli levande begravd.

Australiens premiärminister Anthony Albanese sade förra veckan att frisläppandet av Cheng Lei inte byggde på något avtal mellan länderna utan på att hon avtjänat sitt straff enligt Kinas rättssystem.