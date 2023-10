Viaplaysändningen från fotbollsmatchen har avpublicerats. (Jennifer Kücükaslan, Erik Niva, Fredrik Ljungberg och Bojan Djordjic.)

Jennifer Kücükaslan om att leda EM-sändningen under terrorinsatsen

Jennifer Kücükaslan hade precis avslutat uppsnacket i Viaplays sändning inför Sveriges EM-kvalmatch mot Belgien när det började trilla in sms med skärmdumpar om en skjutning i Bryssel. ”Att veta att två svenska supportrar inte kommer hem efter den här resan är så oerhört tragiskt”.

Studiosändningen inför matchen var precis avslutad. Jennifer Kücükaslan och hennes kollegor hade börjat ta sig upp på läktaren för att följa första halvlek därifrån när sms från kollegor hemma med skärmdumpar från nyhetssajter dök upp.

– Då var det fortfarande väldigt lite information om vad som hade hänt, det stod bara att det hade varit en skjutning i centrala Bryssel. Efter det började jag själv leta upp mer information. Uppdateringarna kom ändå ganska fort efter det när man förstod att det handlade om svenskar.

Vad gjorde ni då?

– Vi är ju i ständig direktkontakt med våra producenter och redaktörer som är de som ansvarar för sändningarna i stort. Vi sitter tillsammans och följer matchen och planerar vad vi ska prata om i halvtidspausen och efteråt. Här förstod vi ganska snabbt att det här var något vi skulle behöva ta tag i när första halvlek var över. Vi ägnade tiden åt att skaffa oss så mycket information som möjligt om vad som var bekräftat och vilka uppgifter vi kände oss bekväma med att gå ut och berätta om.

I det första skedet trodde de fortfarande att det kanske skulle bli en andra halvlek.

– Vi hade inte fått några indikationer om något annat. Det handlade om 15 minuter som vi skulle förvalta. Men vi var inte helt på det klara med hur allvarligt det här var, utan trodde till en början att ”det här är något vi nämner lite kort i början och sedan pratar vi fotboll resten av pausen.” Men när vi kom längre in i matchen blev det tydligt att det inte skulle bli så. Det var väldigt speciellt.

Så länge det spelades fotboll tolkades det som att myndigheter och UEFA, som är de som ansvarar för beslut kring fotbollen, hade gjort bedömningen att det inte var något som berörde dem på arenan.

– Men vi kom till ett läge till slut där vi kände att vi behövde berätta om vad som hänt för tittarna. Vi var ju medvetna om att det var information som de förmodligen fått på andra sätt och ville veta mer om. Sedan blev det ett faktum för referenterna som kommenterade matchen att det fanns information de faktiskt kunde förmedla som inte gick att få någon annanstans. De såg Fredrik Reinfeldt som var på plats nedanför dem bli bortförd. Då förstod man att det var dags att ge uppdateringar.

Sändningen fortsatte fram till klockan 22, ungefär 20 minuter efter att första halvlek avslutats.

– I det läget försökte vi bara uppdatera tittarna om vad vi visste. Vi hade också lyckats få en intervju med landslagets säkerhetsansvariga som kunde berätta mer om hur resonemanget gick kring säkerheten på arenan men också huruvida matchen skulle spelas vidare eller inte. Vi avbryter inte en sändning om vi tror att en fotbollsmatch ska fortsätta spelas. Vi var beredda på att hålla igång sändningen så länge det gick eftersom vi förstod att det fanns en stor nyfikenhet kring vad som pågick på arenan.

Enligt Jennifer Kücükaslan blev de sedan tvungna att släcka ner sändningen eftersom den tekniska personalen i OB-bussen utanför arenan blev tillsagda av polisen att evakuera.

– De sa att de inte kunde garantera säkerheten där, och att personalen var tvungen att ta sig in på arenan. Då hade vi inte längre de tekniska möjligheterna att hålla igång sändningen. Det blev väldigt hastigt avbrutet. Jag fick den informationen i örat ”Nu har polisen kommit in och sagt att vi måste släcka ner”. Då kan man inte göra så mycket annat än att berätta just det.

En annan svårighet var att när 30 000 människor på arenan började söka information på sina mobiltelefoner belastades mobilnätet hårt.

– Det var svårt att få information. Plötsligt hade vi ingen uppkoppling. Detsamma gällde vårt folk som befann sig utanför arenan. Vi ville hålla tittarna uppdaterade men hade samtidigt inte alla möjligheter att göra det.

Hur känns det nu efteråt?

– Det är så oerhört tragiskt. Vi åker dit för att bevaka en fotbollsmatch. Ofta när man åker ner på sådana här matcher delar man plan och har sällskap med en massa svenska supportrar som bara vill åka dit och följa Sverige. Att veta att två av dem inte kommer hem efter den här resan är så oerhört tragiskt. Och obehagligt att det har hänt och kunde ha hänt vem som helst av oss.

Hon tillägger att de allra flesta upplevde att säkerhetsåtgärderna på arenan var omedelbara och konkreta.

– Vi kände oss så trygga som man kan göra i en sådan situation.

Hur fungerar det med säkerhetsåtgärder för er journalister rent generellt på stora matcher?

– I Sverige när vi fick den förhöjda terrorvarningen för några månader sedan påverkade det alla säkerhetsåtgärder på till exempel Friends arena, inte bara de som rör oss. Vi har inget specifikt beskydd eller specifika rutiner mer än att hålla oss samlade, det vill säga interna rutiner.

Hon säger att fotbollsmatcher generellt brukar innebära väldigt mycket säkerhetsåtgärder.

– Och vi står ändå lite avsides och inte på läktaren. Men det är klart att det blir något man får utvärdera ytterligare efter en sådan här händelse. Man kommer att behöva göra nya bedömningar av var man kan åka och när det känns relevant och när det känns osäkert.

