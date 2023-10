Stora sparpaket på amerikanska medier

Washington Post ska spara in 240 tjänster och blir den senaste i en lång rad amerikanska medier som genomfört stora sparpaket det senaste året.

Washington Post planerar att genomföra en personalminskning om 240 tjänster, nästa tio procent av de anställda, genom att erbjuda frivilliga avgångsvederlag. Enligt ett mejl från Washington Posts tillförordnade vd Patty Stonesifer till personalen har tidningen varit för optimistisk om tillväxten för räckvidd, prenumerationer och annonser de senaste två åren.

Sparpaketet är det andra på Washington Post under 2023. I januari försvann cirka 50 tjänster och tidningens söndagsbilaga lades ned.

Det rapporterar National Public Radio (NPR), som under det senaste året också genomgått ett stort sparpaket, omfattande 100 tjänster.

Det har varit ett tungt år för hela den amerikanska mediebranschen. Gannett som äger 200 dagstidningar inklusive USA Today ska minska antalet tjänster med 200. Nyhetsbyrån AP har genomfört ett sparpaket om 200 tjänster och på CNN pågår omfattande besparingar som bland annat drabbat den spanskspråkiga kanalen CNN en Español, som ska lägga ned sina linjära sändningar och bli helt digital.

Under hela året har sparpaketen haglat i den amerikanska mediebranschen, visar en sammanställning som Forbes gjorde i september, bland annat på Los Angeles Times där 74 journalister fått gå, på Vice Media som minskat bemanningen med 100 tjänster, på ABC News som sagt upp 50 personer, Vox Media som sagt upp 133 personer, Hearst Magazines (som ger ut Cosmopolitan och Elle) som sagt upp 41 personer, de tre Alabamatidningarna The Birmingham News, The Huntsville Times och The Press-Register som sagt upp sammanlagt 100 personer, Texas Tribune som sagt upp elva personer, Barstool Sports som sagt upp 100 personer och på Fox News, som lagt ned sin grävredaktion.