Klimataktivister: ”Vi är enormt kritiska till mediers arbete”

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT Gång på gång tvingas vi klimataktivister konstatera att medialt utrymme nästan uteslutande ges till de mest radikala aktionerna såsom flygaktioner eller motorvägsblockader. Detta bidrar till den skeva bilden av klimataktivismen, skriver företrädare för klimatrörelsen.

Den globala uppvärmningen vi orsakat ställer svåra krav på oss människor. Klimatkrisen, som drabbar de minst ansvariga hårdast, förstärker också befintliga orättvisor i världen. För att nå Parisavtalets mål krävs snabb samhällelig omställning på bred front. Förbränningen av fossila bränslen ökar emellertid i takt med att fossila subventioner slår rekord. Klimatförnekande lobbyism och trollfabriker har förgiftat det offentliga samtalet. Journalister har det senaste året lagförts när de bevakat klimataktioner. De två största partierna i “majoritetsregeringen” ligger enligt en undersökning bakom 90% av kritiska x/twitterinlägg mot nyhetsmedier. Klimatkrisen sägs ibland vara en allvarlig kris som sker i slow motion vilket leder till utmaningar i nyhetsvärdering- och prioritering.

All förståelse för de journalistiska utmaningarna till trots är vi enormt kritiska till mediers arbete. Den svenska klimat- och rättviserörelsen har under mitten av september samlat 130 organisationer och rörelser till en gemensam aktionsvecka. Ett skevt fokus på huvudstaden - 100% av DNs artiklar rörde Stockholm trots att aktioner utfördes i 30 städer - må vara förlåtligt, medan rena faktafel och frånvaro av aktivisters perspektiv är desto mer problematiskt.

”Klimataktion på Bromma flygplats – 17 gripna” var rubriken i ett flertal tidningar den 17/9. Att de 10 aktivister som utförde aktionen var forskare berättar varken Aftonbladet eller DN. Polisens presstalesperson säger att aktivister gått in på ”flygplatsområdet och sprejat färg på flygplan”, men att han inte vet hur de ”tillträtt”. Som vanligt livesändes hela aktionen, så det var lätt att se att den utfördes på en offentligt tillgänglig parkering utanför privatjetsterminalen, inte inne på flygplatsområdet. Rekord i felaktig rapportering står dock Bulletin för, som ljuger om att aktivisterna skulle vara “Greta Thunberg-kopplade”.

När vi klimataktivister hävdat nödrätt under rättegångar för att försvara våra aktioner så står det återkommande i domsluten att det är samhällsorgan som har i uppdrag att värdera och agera på den typ av risker som klimatförändringarna medför. Under ett och ett halvt års tid har många av oss därför engagerat oss i ”Myndighetsupproret”, dvs en omfattande granskning av myndighetsarbetet kopplat till klimatkrisen. Granskningarna har publicerats i öppna brev och kombinerats med aktioner mot myndigheterna. Det mediala ointresset för denna typ av aktioner är kompakt, något som är särskilt beklagligt då dessa myndigheters klimatarbete inte heller bevakas av journalisterna själva. Gång på gång tvingas vi klimataktivister konstatera att medialt utrymme nästan uteslutande ges till de mest radikala aktionerna såsom flygaktioner eller motorvägsblockader. Detta bidrar till den skeva bilden av klimataktivismen.

Hösten 2022 rapporterades det flitigt om att en patient omkommit när en ambulans försenades. Grundläggande faktakontroll hade avslöjat att det hela var en lögn iscensatt av en tidigare nämndeman från SD. Men det hindrade inte de journalister som äntligen fick ett clickbaitigt svar på frågan om hur långt klimataktivister är beredda att gå. När aktivister från Fridays For Future under aktionsveckan bjöds in till SVT så fick de frågan om just försening av ambulanser, trots att deras rörelse inte ens arbetar med vägblockader. Om det någonsin funnits någon skam hos journalister över att ha agerat nyttig idiot åt ett klimatförnekande parti så var den skammen nu tydligt bortblåst.

Bevakningen av aktionsveckan var inte bara skev utan tyvärr också minimal. I TV4 Nyheterna ägnades bara tre minuter åt klimataktionsveckan under två veckor i deras 19:00-sändningar. Under vecka 37 och 38 hade Ekot 17:45 inte rapporterat något om klimataktiviteterna alls. SVT Rapport hade en minut och 55 sekunder en kväll, 19.30.

I utrikesbevakningen av socialt motstånd ser vi att svenska journalister faktiskt kan bättre. När motorvägar blockerades i Israel i protester mot maktfullkomliga politiker rapporterades om hur breda koalitioner gått samman, att människor som inte tidigare protesterat valt att ansluta. Kampen gjordes förståelig och sattes i en samhällelig kontext. När svensk aktivism bevakas är rapporteringen fokuserad på brottsligt agerande och såväl polis som företrädare för de kritiserade verksamheterna porträtteras som objektiva röster som inte ifrågasätts ens när de far med osanning.

Sommaren gav ett flertal globala temperaturrekord där två månader passerade 1,5 graders uppvärmning jämfört med förindustriell tid. Samtidigt förs en politik där de inhemska utsläppen väntas öka och de närliggande konkreta klimatmålen förminskas till förmån för mer diffusa målbilder längre fram i tiden. Medan journalister regelbundet frågar oss aktivister hur långt vi är beredda att gå, så undrar vi hur långt klimatkrisen ska behöva gå för att ni journalister ska sluta papegojfråga om en enstaka ambulans som försenats några minuter och istället ta både klimatkris och klimataktivism på större allvar.

Björn Paxling,

leg.psykolog, PhD, aktiv i Extinction Rebellion och Scientist Rebellion

Janine O’Keeffe,

Bach. Engineering, MBA, aktiv i Extinction Rebellion och Scientist Rebellion

Martin Smedjeback,

fil kand psykologi, aktiv i Extinction Rebellion

Jeannette Eggers,

PhD, forskare, aktiv i Scientist Rebellion

Hans Ekbrand,

PhD, forskare, aktiv i Extinction Rebellion och Scientist Rebellion

Karin Lundberg,

pensionerad folkhögskolelärare, aktiv i Extinction Rebellion och Rebellmammorna

Petter Kallioinen,

doktorand, aktiv i Scientist Rebellion och Extinction Rebellion

Göran Boardy,

konstnär/fotograf, aktiv i Extinction Rebellion

Malin Ivarsson,

leg. psykolog, aktiv i Extinction Rebellion

Klas Ytterbrink Nordenskiöld,

leg. läkare, doktorand, aktiv i Extinction Rebellion och Scientist Rebellion

Antoine Baudoin,

PhD, aktiv i Extinction Rebellion och Scientist Rebellion

Henrik Green,

civilingenjör, aktiv i Ta tillbaka framtiden och Scientist Rebellion

Esther Hauer,

PhD, lektor, aktiv i Scientist Rebellion och Extinction Rebellion

Isabelle Letellier,

PhD, lektor, aktiv i Scientist Rebellion