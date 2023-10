Josh Kruger med katten Mason. Foto från Josh Krugers hemsida.

FOTO: joshkruger.com

Journalist ihjälskjuten i sitt hem i Philadelphia

Frilansjournalisten Josh Kruger, 39, sköts ihjäl med sju skott i måndags. Committee to Protect Journalists uppmanar polisen att särskilt undersöka om mordmotivet kan vara kopplat till hans arbete.

Natten till måndagen sköts den prisade journalisten Josh Kruger ihjäl i sin bostad i Point Breeze, Philadelphia, USA. Enligt polisen ska ha gärningspersonen ha tagit sig in i huset utan att bryta upp dörren, skjutit Josh Kruger sju gånger och sedan flytt. Kruger avled inte omedelbart utan tog sig ut på gatan där han kollapsade och hittades av polis. Det rapporterar The New York Times och CNN.

Josh Kruger arbetade för flera lokala medier, bland dem The Philadelphia Inquirer, The Philadelphia Citizen samt för lokala public service-kanaler. Han bevakade särskilt hbtqi-frågor och var själv aktiv i hbtqi-rörelsen. Han rapporterade och kommenterade också i frågor som rörde hemlöshet, missbruk, HIV och fattigdom, utifrån egen erfarenhet. Han har vunnit flera priser för sin journalistik.

Motivet till mordet är okänt och Committee to Protect Journalists (CPJ) uppmanar i ett uttalande polisen att grundligt utreda mordet och särskilt undersöka om det finns någon koppling till hans arbete.