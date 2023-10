Camilla Bergman och Thomas Eriksson

FOTO: Loop

Medgrundaren lämnar mediestartupen Loop – tre månader efter start

Det nya mediehuset Loops delägare, medgrundare och produktchef Thomas Eriksson lämnar bolaget. ”Vi insåg när vi väl var igång att det vi behöver just nu är fler reportrar och kanske en redaktör, och att det är lite tidigt med en produktchef”, säger grundaren och vd:n Camilla Bergman till Journalisten.

I juni förra året klev Metros tidigare chefredaktör Thomas Eriksson in som delägare och medgrundare av Loop. Några månader tidigare hade Camilla Bergman, tidigare vd för Breakit, meddelat att hon avsåg starta ett nytt mediehus, som skulle ge ut nyhetsbrev riktade mot olika affärsområden.



Men nu har alltså Thomas Eriksson lämnat, vilket framkommer av ett mejl till Myndigheten för press, radio och tv där Loop ansöker om att byta ansvarig utgivare.



Camilla Bergman bekräftar för Journalisten att Thomas Eriksson lämnat bolaget för cirka en månad sedan.



– Det är ingen hemlighet, det har bara varit så mycket att vi inte hunnit gå ut och kommunicera något. Thomas kommer framöver att sitta i Loops advisory board och vi är fortfarande vänner, skriver hon i ett mejl.



Enligt Camilla Bergman slutar Thomas Eriksson då bolaget sett andra behov än vad de tidigare trott att de skulle ha. Enligt den tidigare planen skulle bolaget snabbt expandera till flera områden. I ett första steg lanserades nyhetsbrevet Impact Loop, som riktar sig till personer som jobbar med hållbarhetsfrågor. Därefter skulle flera andra nishade nyhetsbrev lanseras.



– Vi insåg när vi väl var igång att det vi behöver just nu är fler reportrar och kanske en redaktör, och att det är lite tidigt med en produktchef. Vi har också fått en flygande start med Impact Loop och insett att vi nog ska hålla oss inom det området och snarare växa utifrån det, än att gå in i en helt annan bransch – vilket från början var tanken att Thomas skulle göra, säger Camilla Bergman.



Camilla Bergman har nu återtagit Thomas Erikssons aktier.



– Jag hade drivit Loop ett tag själv innan Thomas kom in i bilden och vi hade klausuler som reglerade om vi skulle gå skilda vägar. Vi visste att det var en chansning och att mycket kunde förändras längs vägen.