FOTO: Ali Lorestani

SVT gör dokumentär om Estonia-konspirationer – granskar Stora Journalistpriset-juryn

SVT kommer inom kort att sända ett längre reportage om konspirationsteorier kring Estonia-katastrofen. Bland annat intervjuas medlemmar i Stora Journalistpriset-juryn om beslutet att premiera Henrik Evertssons dokumentär om hålet i skrovet. UPPDATERAD.

Dokumentären kommer att sändas som ett avsnitt av Vetenskapens värld den 9 oktober, och kommer antagligen att läggs ut på SVT Play den 8 oktober. Det säger journalisten Linus Brohult, som tillsammans med Bosse Lindquist gör programmet.

– De nya utredningarna om Estonia kostar cirka 85 miljoner, och Estoniafrågan berör många starkt i Sverige och Estland. Hela de senaste årens uppväckta ifrågasättande av vad som hände med Estonia känns väldigt angeläget att belysa, inte minst för att viktiga delar av samhället anklagats för att mörklägga sanningen, säger Linus Brohult i ett mejl till Journalisten.

En del i dokumentären kommer enligt Journalistens uppgifter handla om den dokumentär om Estonias förlisning som journalisten Henrik Evertsson gjorde 2020 och som sändes av Discovery. I dokumentären, som kallades Estonia – fyndet som förändrar allt, lyftes ett hål i skrovet fram som ett fynd som kan väcka frågor om den officiella förklaringen kring förlisningen av båten. För dokumentären belönades Henrik Evertsson med Stora Journalistpriset 2020, och juryn för priset finns bland de intervjuade.

Vilka har ni intervjuat från juryn?

– Bland annat Jonas Bonnier men vi har även talat med flera andra juryledamöter, både off the record och on the record, säger Linus Brohult.

Kan du säga något om vilka uppgifter det är som ni fått fram?

– Nej, i nuläget kan jag inte säga det.

Henrik Evertsson och hans kollegor har avböjt att ställa upp på en intervju hos Vetenskapens värld, men ska ha skickat ett skriftligt svar på frågor som Linus Brohult och Bosse Lindquist ställt.