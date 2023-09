Några av vinnarna berättade om sina avslöjanden under ett seminarium på GIJC.

FOTO: Johannes Nesser

Journalist nekades visum till Sverige – vann internationellt grävpris i Göteborg

BBCs reporter Yusuf Anka vann det internationella grävpriset Global Shining Light Award på grävkonferensen GIJC i Göteborg – men kunde inte ta emot priset eftersom Sverige nekat honom inresevisum.

Under torsdagskvällens bankett på den internationella grävkonferensen Global International Journalism Conference (GIJC) i Göteborg delades priset Global Shining Light Awards ut. I år hade 419 bidrag från 84 länder skickats in och priset delades ut kategorierna stor redaktion samt liten redaktion (med fler respektive färre än 20 journalister). Alla bidrag har publicerats under 2021 eller 2022.

I kategorin liten redaktion delades priset mellan Viewfinder som granskat polisbrutalitet i Sydafrika och Investigative Reporting Lab i Nordmakedonien som granskat korruption i samband med covidvård.

I kategorin stor redaktion delades priset mellan BBC Africa Eye som granskat de brutala gängkrigen i norra Nigeria och spanska El País som i samarbete med venezuelanska Armando Info avslöjat omfattande illegal gruvdrift i Amazonas.

BBCs reporter Yusuf Anka som arbetat på plats i norra Nigeria och kartlagt gängens verksamhet och intervjuat gängledare kunde inte ta emot priset eftersom Sverige nekat honom visum.

– Yusuf tog enorma risker. Det är hans förtjänst att det blev en dokumentär. Han borde vara här och själv berätta om sitt arbete och ta emot priset. Det är oerhört sorgligt att han inte fått visum, säger Daniel Adamson, producent på BBC Eye Africa.

BBC Eye Africa hittade den unge juriststudenten Yusuf Anka via Twitter när han började publicerade bilder och berättelser inifrån Zamfara i norra Nigeria, där han bodde och hade vuxit upp. BBC utbildade honom under tre års tid innan de skickade honom för att få intervjuer i de områden som kontrollerades av de kriminella MC-gäng som härjar i regionen. Dokumentären finns att se på Youtube.

Två bidrag mottog hedersomnämnanden under prisgalan i Göteborg: Radio Liberty avslöjande om massgravar i Izium, Ukraina, samt Netra News avslöjande om ett hemligt fängelse i Dhaka, Bangladesh.

Läs mer om vinnarna på GIJNs sajt.