Anna Fröjd.

FOTO: David Lagerlöf/Expo

Expos chefredaktör: ”Vi har fått många nya prenumeranter”

Expos granskning av Hans Bergströms donationer till högerorienterade medier, och motattacken från opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell, har lett till hot mot den redan utsatta tidningen. Men också till en mängd nya prenumeranter. ”Intresset och genomslaget för vår granskning är stort”, säger Expos chefredaktör Anna Fröjd.

Expo avslöjade i måndags att friskoleentreprenörerna Hans och Barbara Bergström via sin amerikanska stiftelse skänkt pengar till flera högerorienterade medieprojekt i Sverige. Bland dem finns den nu nedlagda tidningen DSM som enligt Expo gav utrymme åt konspiratoriskt och antisemitiskt tankegods.

Publiceringen av Expos granskning tidigarelades efter att den borgerliga opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell gått ut i en slags förekommande motattack. På sin blogg skrev Weidmo Uvell att Expo skulle granska Hans och Barbara Bergström, som hon själv tagit emot pengar av. Hon kartlade också Expos reporter och publicerade bland annat hans påstådda bostadskommun, yrkesbakgrund, familjeförhållanden samt ett uttalande han gjort som 15-åring för Ung vänster.

Har ni varit med om tidigare att en reporter skärskådas så här?

– Vi är vana vid ett visst intresse för oss som jobbar här, men nu var det kanske från en mer oväntad aktör. Den här typen av publiceringar brukar komma från nazister eller högerextrema grupper som vi granskar, säger Anna Fröjd, chefredaktör på Expo.

Under veckan har Uvell fortsatt att publicera texter om Expogranskningen och mediernas rapportering om den, under rubriker som ”Nu hämnas Expo” och ”Expo + ETC = haveri”.

– Hon klampar in och ställer sig på ett sätt i vägen för vår granskning, den handlar överhuvudtaget inte om Rebecca Uvell, egentligen vill jag inte prata om henne. Det anmärkningsvärda är Hans och Barbara Bergströms finansiering av de här medierna och hur de svarar på det, säger Anna Fröjd.

Hans Bergström kallar i DN Expos reportage för ”infamt”.

– Jag var tvungen att googla ordet. Men det här handlar om personer med hög svansföring i journalistik och vetenskaplighet och som jobbar med skolfrågor. Jag tycker man kan utkräva svar på varför de stödjer medier som går på tvärs med vad skollagen säger att skolan ska verka för, i form av mänskliga rättigheter, mot konspirationstänkande och rasism. Det är anmärkningsvärt och väcker många frågor, menar Anna Fröjd.

Hans Bergström kommenterar till DN, där han tidigare varit chefredaktör, att han ”varit liberal sedan tonåren” och att bidragen till DSM varit marginella.

– För dem är det kanske lite pengar, men för de här väldigt små medieaktörerna är det betydande bidrag som kan göra hela skillnaden för deras fortsatta produktion. Många av de aktörer vi granskar, högerextrema medier och propagandaspridare, drivs i princip ideellt. Så bidrag i 100 000-kronorklassen är inte pisspengar, säger Anna Fröjd.

Vilken roll har den här typen av medier, vars finansiering ni granskat, i den högerextrema rörelsen?

– De är jätteviktiga, ett av extremhögerns viktigaste verktyg för att nå ut med sitt budskap och påverka opinion. Det är där den miljön vi bevakar syns och hörs. DSM finns inte längre men har av andra högerextrema aktörer beskrivits som en pionjär, viktig trots en liten upplaga.

Väntade ni er en motattack?

– Vi märkte redan i Hans Bergströms svar till oss att han var upprörd över våra frågor, och det står honom förstås fritt. Men det är samma typ av retorik som sedan spridits vidare via Uvell: anklagelser om brunsmetning, att vi skulle utmåla dem som smygnazister. Det står inte i granskningen, vi har bara beskrivit det ideologiska tankegods som Bergström valt att finansiera. Hans svar till oss visar att han är fullt medveten om problemen med DSM, men trots det fortsätter att bidra till verksamheten.

Vad har den här stormen de senaste dagarna lett till för er?

– Det finns positiva aspekter, intresset för vår granskning har blivit stort, vi har fått ett bra genomslag. Flera har sett att granskningen var viktig, det är vi glada för. Vi har fått jättemånga nya prenumeranter vilket såklart är superviktigt för en liten aktör som oss. Det kan vara folk som hittar Expo för första gången, eller andra som får tummen ur nu och väljer att stödja oss.

Samtidigt har Uvells blogginlägg noterats av den högerextrema miljö som Expo bevakar, säger Fröjd.

– Vi har sett att det får ringar på vattnet hos andra aktörer som delar det intresset för oss, vi ser att det har plockats upp.

Publiceringen av reporterns personuppgifter är potentiellt mycket skadlig, säger hon.

– Vi är en aktör som är relativt utsatt. Som tur är var många av uppgifterna felaktiga. Men hon publicerar uppgifter för en person med skyddade personuppgifter.

Journalisten har varit i kontakt med Rebecca Weidmo Uvell, som inte vill bli intervjuad men ger sina kommentarer per mejl. Hon vänder sig mot att hennes första blogginlägg om vilken artikel Expo planerade beskrivs som en ”förekommande motattack”.

”Det visar hur ovana media är att själva bli granskade. Men att granska granskarna är en vital del av demokratin, även om jag förstår att den inte är så rolig för traditionell media. Och det ursinne som medieeliten nu uppvisat den här veckan är talande tyvärr. Man vill helt enkelt inte acceptera att fler än media idag har möjlighet att föra fram både åsikter och fakta, snabbt, enkelt och billigt tack vare internet och sociala medier”, skriver Uvell.

Vidare menar hon att Expos chefredaktör inte svarat på mejl och att hon ”uppvisar en klassisk strategi – att försöka få människor att associera mig med den högerextrema miljön i syfte att påverka min trovärdighet.”

Weidmo Uvell menar att hon inte har ”kartlagt” Expos journalist:

”Jag sammanfattade ett fåtal kända fakta som jag efter en enkel googling hittade, där hans bakgrund i Ung Vänster är mer än relevant för att förstå kontexten till hans artikel om Bergströms. Jag hittade också hans CV som han lagt ut på Linkedin samt citerade de artiklar han själv medverkat i. Öppna källor, publik information och detta har ingenting med att vare sig hänga ut eller kartlägga.”

Journalisten har sökt Hans Bergström. I ett blogginlägg med anledning av Expos publicering redogör han för vad Bergströms stiftelse ger pengar till; den ska främja projekt för upplysning, forskning och utbildning baserade i Sverige, där de största donationerna har gått till att bygga ett forskningscentrum på Handelshögskolan kring ledarskap i skolan och till Medicinska föreningen på KI.

Bergström skriver också om tidningen DSMs grundare att han ”hade ett överdrivet sinne för konspirationsteorier, men saknade varje uns av rasism”.

UPPDATERAD: Hans Bergström svarar också i ett eget inlägg: "”Det är befängt att ifrågasätta min anslutning till mänskliga rättigheter”