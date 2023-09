SLAs metoo-granskning publicerades i våras.

SLA portas från Volvofestival efter metoo-granskning

Skaraborgs Allehanda får inte bevaka Volvos öppet hus-festival i Skövde i morgon. I våras genomförde tidningen en granskning av arbetsmiljön och den sexistiska kulturen på Volvos anläggning i Skövde. ”Jag har aldrig varit med om något liknande på 40 år”, säger chefredaktören Peter Henriksson. UPPDATERING: Volvo backar.

I våras publicerade Skaraborgs Allehanda (SLA) en serie artiklar under vinjetten ”I skuggan av metoo”. Några av artiklarna handlade om arbetsmiljön på Volvo Group i Skövde. Ett stort antal anställda och tidigare anställda berättade om den sexistiska kulturen på företaget.

Nu portas tidningen från all bevakning av Volvos festival vid anläggningen i Skövde i morgon lördag. SLAs journalister får inte heller göra intervjuer inför eller under festivalen.

Däremot är journalisterna på tidningen välkomna som privatpersoner. ”Vi stänger inte ute någon”, uppger platschefen Rickard Lundberg i ett sms till SLAs reporter. I stället har Volvo valt att ”bjuda in andra aktörer på vårt område för mediebevakning”, skriver Lundberg till SLA.

– Det vore väldigt konstigt om detta inte skulle handla om vår metoo-granskning i våras, även om de förstås inte kommunicerar det. Jag kan inte se vad det skulle vara annars som gör att vi portas, säger SLAs chefredaktör Peter Henriksson till Journalisten.

– Jag har aldrig varit med om något liknande på 40 år i mediebranschen. Det här ett stort evenemang i Skövde och det är oerhört uppseendeväckande att vi portas.

Har Volvo uttryckt kritik mot granskningen, eller har ni drabbats av andra repressalier, till exempel stoppad annonsering från Volvo?

– Nej, jag har inte hört av platschefen och jag kan inte se att Volvo agerat på något särskilt sätt mot oss efter publiceringarna, förrän nu. Det var ett gediget journalistiskt arbete och Volvo fick gott om utrymme att kommentera.

Enligt Volvo Groups inbjudan till allmänheten står att det handlar om ”öppet hus med festliga inslag” med liveunderhållning från bland andra Theoz och foodtrucks från olika delar av världen. Under festivalen visas det nya gjuteriet upp. Det finns 20 olika externa utställare under festivalen, bland dem Skövde kommun, Polismyndigheten, Göteborgsoperan och IF Metall.

När Volvo arrangerade öppet hus i Skövde 2018 kom cirka 3 000 besökare.

Uppdatering: Efter att Journalisten tagit kontakt med Volvos kommunikationsavdelning i Göteborg välkomnas nu SLA till festivalen i morgon.

– SLA är självklart välkomna till festivalen. Däremot har vi bjudit in bara några få aktörer till förhandsvisningen av det nya gjuteriet idag, och där ingick inte SLA, säger Fredrik Ivarsson, ansvarig för extern kommunikation på Volvokoncernens lastbilsverksamhet vid huvudkontoret i Göteborg.

Att SLA inte får komma på förhandsvisningen, har det med deras granskning att göra?

– Nej. Vi välkomnar all objektiv granskning, det gynnar även oss.

Att SLA-journalister bara skulle vara välkomna som ”privatpersoner” till festivalen som platschefen i Skövde påstått stämmer inte, menar Fredrik Ivarsson.

– Jag vet inte om det handlat om ett missförstånd. Vi har öppet hus och det betyder att alla är välkomna, säger Fredrik Ivarsson till Journalisten.

Peter Henriksson ställer sig frågande till beskedet när Journalisten kontaktar honom igen:

– Det är inga uppgifter som har nått vare sig mig eller redaktionen. Om den lokala Volvoledningen har ändrat sig så får de gärna höra av sig direkt till oss. Vad vi vet så är vi enligt platschefen välkomna enbart som privatpersoner, ej som medieföretag för att göra en redaktionell bevakning utan restriktioner, säger Peter Henriksson.