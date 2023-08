Peter Örn

MINNESORD

Journalisten Peter Örn, min vän och kollega, lämnade jordelivet den 26 juni. Lite typiskt Peter att somna in just när det är som ljuvligast; då allt knoppar, spritter och doftar och människor, med ansiktena vända mot solen, trängs och trivs på uteserveringar och njuter av utomhuskonserter. Han var sådan, Peter, en sann livsnjutare, med smak för det goda i livet – och med en känsla för tajming.

Peter växte upp i Köping och flyttade som ung till Göteborg där han kom in på Journalisthögskolan. Trots att han lämnade Köping tidigt i livet behöll han sin västmanländska dialekt. Yrkesvalet var inte självklart. Peter ville bli pianist, han övade massor och tog lektioner av en konsertpianist, som peppade och trodde på Peter. Med tiden blev han en skicklig pianist och sökte in till Musiklinjen på Ljungskile Folkhögskola med målet riktat mot Musikhögskolan. Men Peter kom inte in, han föll på sångprovet, sång var inte hans grej. Det hände att Peter grämde sig över att inte ha gett musiken en andra chans, men på det stora hela var han helt tillfreds med sitt yrkesval. Som journalist kunde han spela piano enbart för nöjes och njutningens skull, utan press och prestationskrav.

Efter några år på lokaltidningar tog längtan efter mer fördjupad journalistik honom till Stockholm. Första jobbet blev på Cancerfonden där han bland annat skrev för tidskrifterna Rädda Livet och Forskning Nu. Efter tre år hamnade han på Karolinska Institutet där han skrev om forskning och utbildnings- och forskningspolitik samt var med och startade tidskrifterna KI Bladet och Medicinsk Vetenskap. Därefter följde tio år på Läkartidningen, mest som reporter men även som medicinsk nyhetsredaktör.

Sedan fick det vara nog med heltid. Peter ville styra mer över sin tid. Han sa upp sig, blev under flera år frilans och fortsatte att skriva om vetenskap, forskning, utbildning för Läkartidningen, Svenska Dagbladet och Psykologtidningen – där jag lärde känna honom.

Vi kom att arbeta tillsammans på Psykologtidningen i över ett decennium; han som vetenskapsredaktör på halvtid och jag som redaktör på heltid. Vi blev snabbt även vänner. Peter var lojal, vänlig, lyhörd, rolig, klok och nyfiken, och han hade en ovanligt befriande inställning till arbete, lön och liv. Jag minns flera tillfällen då redaktionen behövde extra resurser och hur jag och dåvarande chefredaktör Carin Waldenström fick övertala honom att gå upp till 80 procent. Motsträvigt, men lojalt, gick han med det – bara för att så snart det var möjligt gå ned i tid igen.

Jag minns också Peters svar då jag frågade om han inte oroade sig över sin pension: ”Ingen vet vad som händer i framtiden, det enda jag vet är att jag lever nu och det finns så mycket annat jag vill göra än att bara jobba”.

Peter blev bara 64 år. Vi är många som hade önskat Peter mer tid. Mer tid tillsammans med Ulrika, hans älskade hustru och bästa vän sedan 24 år. Mer tid att paddla på öppet hav, fjällvandra, åka skidor, bjuda in vänner och familj till det fina sommarhuset. Tid att njuta av musik, god litteratur, teater och film, att umgås med nära och kära, fortsätta samtala om vetenskapliga rön, journalistiska principer och mening med allt; men också om andra viktigheter som vänskap, vansinne, världsliga nyheter och banala trivialiteter – gärna på en soldränkt uteservering över ett glas, eller två.

Nu blev det inte så. Och det är oerhört sorgligt, på alla sätt. En liten tröst mitt i allt är tanken att Peter, medan tid fanns, förstod att leva det liv han ville, önskade och så varmt och innerligt uppskattade.

Mina tankar går till Peters fru Ulrika, hans fyra bröder och alla kollegor och vänner som sörjer honom.

Kajsa Heinemann

(Foto: Ulrika Glembrandt)