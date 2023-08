Fängslad australisk journalist har fått uttala sig från kinesiskt fängelse

Den australiska journalisten Cheng Lei som av okänd anledning suttit fängslad i Kina sedan 2020 har för första gången sedan fängslandet fått göra ett uttalande.

Uttalandet är ett öppet brev till det australiska folket via diplomater som får prata med henne varje månad, rapporterar BBC. Hon säger bland annat att hon saknar solen, eftersom hon i sin cell bara kan få in solljus i sammanlagt 10 timmar per år.

Cheng Lei arbetade som ekonomireporter för Kinas statliga engelskspråkiga tv-kanal CGTN när hon fängslades och satt isolerad i sex månader utan åtal. I mars förra året hölls en rättegång i hemlighet och sedan dess väntar hon på domen. Vad hon är åtalad för är inte känt, mer än att man sagt att det handlar om förmedlande av ”statshemligheter”.

Den svenske förläggaren Gui Minhai sitter även han fängslad i Kina sedan sju år tillbaka, efter att ha kidnappats när han var i Thailand.