Karta visar hur journalister tvingas fly

För första gången kan Reportrar utan gränser visa hur migrantströmmarna av journalister som tvingas fly sina hemländer ser ut. "RSFs assistansdesk har aldrig haft så mycket att göra som nu", säger generalsekreteraren Christophe Deloire.

Kartan har tagits fram med hjälp av RSFs egen data som har samlats in under fem års tid, och visar att journalister som tvingas fly är ett globalt problem. Bakgrunden till de stora flyktströmmarna är de många krig som härjar just nu, från Ukraina i Europa till Sudan i Afrika och Syrien i Mellanöstern.

De flesta länder som fungerar som fristäder för flyende journalister ligger i Europa och Nordamerika.

”Kartan visar i vilken stor skala som journalister tvingas söka skydd i andra länder. RSFs assistansdesk har aldrig haft så mycket att göra som nu”, säger Christophe Deloire.

Foto: RSF