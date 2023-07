Journalistens bokredaktör ser fram emot lässommaren 2023.

FOTO: Tor Johnsson

Tolv böcker du inte får missa i sommar

Spänningsromaner och en celibatrapport – och inte minst några riktigt bra reportage. Här är redaktionens tips på journalistböckerna du ska ta med till hängmatta och strandmadrass.

Kolning, städning och lite diktatur

Journalistprofessor Gunnar Nygren välkomnade oss i entrén på Skottvångs gruvmuseum och han befann så mycket på fel plats att det tog tio minuter innan jag kände igen honom. Varför är en professor emeritus i journalistik museivärd i en nedlagd gruva i Sörmland? Förkovran, visade det sig. Nygren har helt utomakademiskt utbildat sig till kolare och inviger om somrarna den årliga tändningen av kolmilan i Skottvång.

Han har nu också utkommit med boken Kolning – historier och hantverk (Appell förlag), som är något så märkvärdigt som en vacker bok om träkolstillverkning. Även den måttligt intresserade uppslukas av Nygrens entusiasm. Förkovran, alltså. Det kan vara grejen.

Elinor Torps arbetsmetod är att flytta hem till sina intervjupersoner, berättade hon, halvt på skämt (men bara halvt), när jag intervjuade henne för sju år sedan. Hon vinner deras förtroende och kommer nära, riktigt nära. I den nya boken Rent åt helvete (Mondial) har Elinor Torp kommit nära ”Chilo”, den papperslösa städerskan som 2021 greps hemma hos dåvarande statsminister Magdalena Andersson (S) och kastades ut ur landet. Det här en ögonöppnande bok om modernt slaveri i Sverige, om den nya arbetarunderklassens fruktansvärda villkor, och det hade varit lämpligt av Andersson att ställa upp på intervju. Men icke. Skäms.

GPs Tobias Andersson Åkerbloms bok Draken – när Kinas pengar och spioner kom till Sverige (Mondial) är kär läsning för den som dagligen tvingas umgås med MTRs jävla skitprodukter (läs: Mälartåg) – även om boken inte alls handlar om MTR, utan om Geely, flyktingspionage och Gui Minhai. Det har ju visat sig att öppenhet gentemot diktaturer inte leder till att de blir mer demokratiska utan till att vi blir mer auktoritära. Dags att tänka om?

Johannes Nesser

Pappor, knarkkrig och svenska kurder

Sommaren är här, men det dödliga vapenvåldet i svenska förorter lär inte ta semester. Två titlar ur vårens fackboksflod, båda utgivna på förlaget som förtjänar guldstjärna i att ge ut journalistik i bokformat – Mondial – borrar djupare. I Var är papporna? ger Alexandra Pascalidou ordet till 30 pappor. Det är ”de som stannade och de som stack”, pappor av alla sorter, de som ”hamnar mitt i de personliga och politiska slagfälten”. Ibo Njie, mångårig fritidsledare i Rinkeby, berättar i en av de många gripande monologerna hur han vill spola tillbaka tiden ett kvartssekel eller så. ”På den tiden sa de kriminella till ungarna att gå hem. Då gick vi på ungarnas studentfiranden, sen på deras bröllop och deras barns dop. Nu hälsar jag på barn på sjukhus och går på deras begravningar.”

Hur många MVG hade du när du gick ut gymnasiet? Diamant Salihu ställer kontrollfrågan för att försäkra sig om att det verkligen är gängledaren ”Den kurdiska räven” som kontaktat honom. Salihu är noggrann med allt i sin nya bok, och kartlägger hur narkotikahandeln leder till gängkrig och beställningsmord. När ingen lyssnar förtjänar att bli lika uppmärksammad som prisade debuten Tills alla dör. (Gängledaren hade ett MVG, i personlig försäljning.)

”Betong. Betong. Betong. Erdoğan är besatt av betong. Erdoğan älskar betong. Erdoğan blir lycklig av betong. Betong är besläktad med korruption och nepotism. I betong ser Erdoğan mycket pengar.” Turkiets auktoritära ledare sitter kvar. I sin personliga skildring Endast den som är turk är lycklig (Kaunitz-Olsson) skärskådar Journalistens krönikör Kurdo Baksi hundraåringen Turkiet och dess despot. Baksi har skrivit en patosfylld anklagelseakt mot Erdoğan, men också en kurdernas svenska kulturhistoria.

Hanna Lundquist

Kullenberg, Duterte och en guldmunk

När Annette Kullenberg lyckats med konststycket att få Aftonbladet att mot alla odds ge henne en korretjänst i Buenos Aires återstår bara att få tidningens politiske reporter Dieter Strand, tillika ex-partner och pappa till två av hennes barn, att gå med på att vara heltidsförälder. Under ett par års tid. Annette Kullenberg löser det hela genom att inte säga något alls om saken innan det är för sent att invända. Dieter stänger in sig i ett rum och vrålar rakt ut när barnen kommer hem och levererar budskapet. I SVT-journalisten Anna Hedenmos Kullenbergbiografi Solitär (Mondial) får man hela det sorgliga förloppet utomordentligt väl beskrivet. Scenen fångar också personen Kullenberg i ett nötskal: briljant skribent, bitvis outhärdlig privat, men en människa som aldrig gav sig. Läs boken!

Nobelpristagaren Maria Ressa hotas sedan flera år att fängslas för sina avslöjanden om Filippinernas ex-president Duterte. Men det är inte bara hemlandet som drabbas av lögner och desinformation. I Konsten att bekämpa en diktator (Albert Bonniers förlag) uppmanar Ressa oss alla att vakna upp och se vad som händer runt om i världen.

Mer lättsam läsning är Carl Cederströms bok Guldmunken

– en kärlekshistoria (Albert Bonniers förlag). Ämnet har han skrivit om tidigare i artiklar i Svenska Dagbladet. En kort resumé: Cederström går efter en skilsmässa in för att pedantiskt vika plastpåsar och städa sin och barnens lägenhet för att hålla kaoset stången. I konceptet ingår även att avhålla sig från att raskt gå in i ett nytt förhållande. Den självvalda celibatperioden blir, i jämförelse med till exempel kategorin incels tillvaro, inte särskilt långvarig – ett år. In på scenen träder nämligen den karismatiska tv-producenten ”K” (Karin af Klintberg) med ett förslag på en gemensam tv-serie och celibattiden är så att säga över. När deras respektive ex inleder en relation går dock topplocket även för den behärskade Cederström. I första hand är boken en rolig, rörande (och bitvis irriterande) beskrivning av en spirande kärlekshistoria med referenser till så väl nutida forskning som skildringar av kärlek i historiska texter. Ganska perfekt sommarläsning.

Julia Nilsson

Spännande om 70-talspolitik

Sex vänner med en gemensam bakgrund i vänsterrörelsen på 70-talet spelar huvudrollerna i Peter Kadhammars första skönlitterära roman Maos hibiskus (Natur & Kultur). En av vännerna anförtros två miljoner kronor av en kinesisk diplomat som ung student, pengarna ska användas till att ge ut Maos skrifter.

När Mao dör går också diplomaten upp i rök och vännerna beslutar att förvalta pengarna genom olika investeringar tills de kan komma i rätta händer igen. Men så mördas en i kretsen och så en till… Spännande thriller där politiken och samhällets utveckling från 70-talet till nutid är i fokus.

Politiska konflikter från 60- och 70-talen finns även med i handlingen i Tove Alsterdals Djuphamn (Lind & Co), den tredje och avslutande delen i trilogin från Ådalen. Polisen Eira Sjödin är gravid och har inre tjänst. Hon får undersöka ett gammalt fall som blir aktuellt när dykare hittar kvarlevorna av en mördad man i Ångermanälven. Utredningen blir mer dramatisk än man kunnat ana.

Annika Heldt

Hängmattevänligt om Galago

Rolf Classon startade förlaget och serietidningen Galago 1979 tillsammans med Olle Berg och Kerold Klang. I Galagoboken (Ordfront/Galago) har han djupdykt i arkivet och sammanfattat sitt förläggar- och partajarliv på 300 sidor, förtjänstfullt formgivna av Kalle Mattsson. Här blandas minnen, tidningsklipp och suddiga foton med skarpa tuschteckningar från ett punkigt förlag som i alla fall till en början lyckades hålla linjen mot proggen.

Om du någon gång undrat varför den svenska seriescenen ser ut som den gör så finns svaret här. Utan Galago ingen Joakim Pirinen, ingen Martin Kellerman och ingen Liv Strömquist.

Boken finansierades först med en gräsrotskampanj och finns nu i ett hängmattevänligt mjukband.

Ola Forssblad