FOTO: Tor Johnsson

Nöjesguidens chefredaktör: ”Jag får konstiga nyhetstips dagligen”

MIN VARDAG

Nöjesguidens chefredaktör Pelle Tamleht värdesätter sin frihet,

jobbar helst med tom mejlkorg och älskar Expressens kulturfest.

Mitt första journalistjobb: Redaktör för skoltidningen Vårt Forum under gymnasiet. Det första betalda lite mer omfattande var dock som bloggare på IDG-sajten M3.



På Nöjesguiden sedan: Urminnes tider. Började som krogredaktör för över tio år sedan.



Här sitter jag och jobbar: På Slussplan (i centrala Stockholm, reds anm). Vi flyttade nyligen upp till takvåningen i vad som en gång var PR-byrån Primes gamla krisrum.



Min arbetsdag börjar och slutar: Börjar efter lämning på förskolan vid 08:00 och fortsätter, med vissa pauser, till 21:00. Men effektiv tid försöker jag hålla till åtta timmar.



På mitt skrivbord finns: Så lite som möjligt.



Min relation till bransch-kollegor/journalistfester: Älskar Expressens kulturfest. Annars gör vi rätt många arrangemang själva, så det är en utmaning att hinna gå på allt.



Så ofta läser jag jobbmejl på kvällar/helger/semester: Jag jobbar med tom mejlkorg så långt jag kan. Men försöker att inte kolla hela tiden, utan mer fokuserat under kortare perioder.



Medier/kulturyttringar jag inte klarar mig utan: Aftonbladet, Alex & Sigges podd samt Korvnews nyhetsbrev.



Förebilder: Min dotter och hennes inställning till livet.



Kul jobb jag lagt ut på sistone: Jag tvingade vår Tysklandskorre Filip Beijer att vara vaken 48 timmar i Berlin. Han klarade det med bravur.



På semestern blir det: En sommar i Sverige, igen. Bland annat på grund av något så otrevligt som en restskatt kommer vi återigen skippa utlandsresan. Bra för miljön dock!



En riktigt dålig jobbdag: Igår när tryckarna fuckade upp mitt lösenord och jag blev utkastad ur trycket under en och en halv timme precis innan deadline.



Om jag blev grillad av [Nöjesguidens intervjuformat] Döskalle & Mästerligt: Så skulle Frasse Levinsson få skriva frågorna.



Vår AW-kultur: Oftast en bärs vid respektive skrivbord. Men ibland får vi feeling och pallrar oss ner till Mazzarini som ligger precis nedanför kontoret. Jag har dock en stående tid på Riche Fenix vid 15 varje fredag.



Bästa arbetsförmånen som Nöjesguidens chefredaktör: En otrolig frihet och förtroende vilket underlättar jobbet avsevärt.



Det sämsta tips jag fått: Haha, kul! Var ska jag börja? Får så mycket konstiga nyhetstips i princip dagligen, borde nästan skriva en bok om det.