SVT skickar drygt 25 medarbetare till politikerveckan.

FOTO: Jonas Eng

”Att minska sitt engagemang i Almedalen vore att ge vika för våldet”

Almedalen 2023 Efter förra årets mord på psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren är säkerheten i fokus vid årets Almedalsvecka. Flera medier säger att de påverkas av läget, men ingen tänker backa för hat och hot.

Michael Kucera, programchef för samhällsprogram på SVT, berättar att mordet och uppgifterna om att företagets vd Hanna Stjärne var en potentiell måltavla den dagen inte påverkar publicistiska beslut. SVT gör i vanlig ordning en journalistisk bedömning av hur man ska bevaka Almedalen.

– Den är oberoende av förra sommarens händelser men det är klart att alla typer av förändringar i omvärlden, särskilt när det gäller hotbilden, påverkar sättet vi jobbar och hur vi tänker kring säkerheten, säger ­Michael Kucera.

Inte heller påverkas hur företagets chefer och andra medarbetare kan delta i ­de­batter och seminarier.

– Inte alls skulle jag säga, vi kommer jobba på precis som vanligt, säger Michael Kucera.

Det egna säkerhetsarbetet pratar Michael Kucera inte om i detalj. Klart är att SVT skickar ungefär 25 medarbetare till Visby vilket är färre än förra året. Just det har inget att göra med säkerhetsbilden, utan handlar om att förra året var ett valår när det gjordes ett antal specialsatsningar.

Gotlands Media med tidningar som Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar var ett av mediehusen som tidigare höll sig med egen debattscen under Almedalsveckan, den finns inte längre kvar. Numera lägger man allt krut på att bevaka nyhetshändelser och hur evenemanget i sig påverkar läsarna som bor på ön.

– Vi lägger nyhetsfokus på händelser i och kring Almedalen såklart, men också det som är viktigt för våra läsare som trafikläget, avspärrningar, var man kan parkera sin bil, eller situationen kring boende, säger Pär Ullrich, chefredaktör och ansvarig utgivare.

När det gäller säkerheten för de egna journalisterna menar Pär Ullrich att han fortfarande ser Almedalsveckan som en säker plats.



– Jag vet att det kommer vara än fler ögon och personer som jobbar med säkerheten det här året. Sen kommer vi såklart ha samtal och möten med de reportrar som ska bevaka på plats, om hur vi tänker med säkerheten och att arbeta på fältet, säger han.



Har det pratats mycket på redaktionen om det som hände?

– Jag är inte säker på att den fysiska närheten spelar in så mycket för oss eftersom Almedalen blir en nationell scen där Gotland som plats egentligen inte har en så stor betydelse. Det hade varit annorlunda om vi hade haft journalister som var måltavlor eller om gärningsmannen hade haft en koppling till Gotland. Det hände här, men det fanns ingen lokal koppling, säger Pär Ullrich.



Aftonbladet tog för flera år sedan ett beslut att inte själva vara en aktör i Almedalen, de kommer inte heller den här gången att bidra med något eget tält eller arrangemang. Däremot är tidningen på plats med en handfull medarbetare för att nyhetsbevaka politikertalen och andra händelser.

Inte heller Aftonbladet kommenterar säkerhetsarbetet men klart är att den tragiska händelsen förra året präglar bedömningarna, uppger ledningen.

Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson kommenterar i en krönika sin inställning till Almedalsveckan: ”Jag vill själv inte åka till Almedalen längre, jag känner ett för djupt obehag. Jag vet andra som avstår på grund av rädsla. Samtidigt har jag stor respekt för dem som vill vara där för att värna det som är fint.”



Också systertidningen Svenska Dagbladets säkerhetsarbete påverkas, SvD kommer finnas på plats med ungefär samma antal redaktionella medarbetare som förra året.



– Politik är ett av våra allra viktigaste bevakningsområden och under politikerveckan är Visby landets politiska huvudstad, kommenterar Martin Ahlquist, redaktionschef.



Expressens biträdande chefredaktör Karin Olsson menar att förra årets händelse stärkte tidningen än mer i övertygelsen att seriösa medier spelar en central roll i att upprätthålla ett demokratiskt samtal och belysa samhällsfrågor genom journalistik.



– Att minska sitt engagemang i Almedalen på grund av rädsla för nya illdåd vore att ge vika för våldet och hatet, säger hon.

Expressen kommer fortsätta ha ett ambitiöst scenprogram varje dag och nyhetsbevakning på plats.



– Almedalsveckan är ett viktigt forum för politiska makthavare, tjänstemän och idéutveckling, och som mötesplats har evenemanget efter pandemin blivit än mer relevant, känner jag, fortsätter Karin Olsson.



Mia Stuhre som är verksamhetsledare för Almedalsveckan uppger att de under året arbetat nära Polisen och Myndigheten för säkerhet och beredskap för att förbereda sig. Det handar bland annat om utbildningar, att organisera om sig, men också att arrangörsveckans säkerhetspersonal under själva evenemanget kommer hålla dagliga avstämningsmöten med polisen.



– Våra Almedalsvärdar ska också vara våra ögon och öron på stan, utbildade i att se situationer som sticker ut och stå i kontakt med vår sambandscentral för att rapportera in det de ser och uppmärksammar, säger Mia Stuhre.

Fotnot: Almedalsveckan pågår mellan den 27 juni och 1 juli.