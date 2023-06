Oskar Ekström, programchef för Bokmässan.

FOTO: Hanna Lundquist

Mer om medier på årets Bokmässa

Årets Bokmässa i Göteborg kommer ge större utrymme åt seminarier om medier och journalistik. ”Det är ett fokus, mediefrågor är omdebatterade och viktiga”, säger programchefen Oskar Ekström.

Idag presenterades årets program för Bokmässan i Göteborg, som arrangeras sista helgen i september. Judisk kultur, Staden och Ljud är huvudtemana.

Journalistik och medier får större utrymme i programmet än tidigare år.

– Vi försöker göra ett så brett program som möjligt, som är relevant både för en allmän publik engagerad i journalistiska frågor, men också för branschen, säger Oskar Ekström.

Förra kulturministern Jeanette Gustafsdotter har hjälpt till att ta fram flera programpunkter, som hon också kommer att leda på mässan. Bland annat ett samtal om konstruktiv journalistik med SVTs Anne Lagercrantz och Bonnier News Thomas Mattsson. Gustafsdotter kommer också att hålla ett samtal om mediernas ansvar under drev, med Lina Makboul, Jörgen Huitfeldt, Johan Hilton och Expressens Klas Granström.

Publicistklubben kommer att hålla tre debatter på Bokmässan, ämnena för dem bestäms närmare inpå mässan för att vara aktuella.

Under temat Ljud bjuder Radioakademin och Bokmässan också in till ett nyskapat arrangemang under Guldöratflagg, med bland annat representanter från podd- och radiobranschen.

Ackrediteringarna till Bokmässan har snörpts åt på senare år. Enligt Oskar Ekström ackrediteras nu ungefär 700 journalister, mot runt 1 000 tidigare år.