Sänkt månadsavgift på inkomstförsäkringen

Antalet ersättningsdagar i basförsäkringen i Journalistförbundets inkomstförsäkring ökar från 120 till 150 dagar, dessutom sänks månadsavgiften.

Den 1 juni sänks avgifterna till Journalistförbundets inkomstförsäkring, efter beslut av förbundsstyrelsen. Avgiften sänks från 40 till 30 kronor per månad för den med en månadsinkomst över taket i a-kassan på 33 000 kronor. För den som tjänar under 33 000 kronor sänks avgiften från 10 till 5 kronor per månad.

Samtidigt utökas antalet ersättningsdagar i basförsäkringen från 120 till 150 dagar.

Förändringen gäller den som får en ny ersättningsperiod beviljad från inkomstförsäkringen från 1 juni 2023.