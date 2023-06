Liljevalchs

Utställningar

visar mellan den 16 juni och 3 september utställningen Ikoner av fotografen Larsåke Thuresson med cirka 200 verk som berättar om en musikhistoria som känns väldigt nära men ändå långt borta. Här finns de alla: trubadurer, rockartister, internationella och svenska popidoler, schlagerstjärnor och ABBA. Vi möter de stora celebriteterna som Bob Dylan, The Beatles, The Who, Jimi Hendrix, Cher, Janis Joplin, Birgit Nilsson, Cornelis Vreeswijk, Ted Gärdestad och The Rolling Stones.

Adress: Djurgårdsvägen 60, Djurgården, Stockholm.