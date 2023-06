Financial Times Metoo-gräv stoppades – avslöjandet publiceras av New York Times istället

The Guardians tidigare stjärnkrönikör Nick Cohen utsatte minst sju kvinnliga kollegor för sexuella trakasserier, men när en reporter på konkurrenten Financial Times skulle avslöja historien så tystades den ned av den egna chefredaktören. Allt det här avslöjas nu av en grävreporter på en tredje tidning, The New York Times.

Jane Bradley, grävreporter för The New York Times, har intervjuat mer än 35 journalister på The Guardian och The Financial Times (FT) i sin undersökning av händelserna kring krönikören Nick Cohen, som under många år var stjärnskribent på The Guardian. I artikeln [1] kan hon visa hur